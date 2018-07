Ognjen Koroman za "Nezavisne": Belgija i Hrvatska će u finale

U finalu Svetskog prvenstva predviđam duel Belgije i Hrvatske, rekao je za "Nezavisne" Ognjen Koroman, bivši reprezentativac Srbije, sa kojom je nastupio na Mundijalu 2006. godine održanom u Njemačkoj.

Nekadašnji veznjak Radničkog iz Kragujevca, Spartaka, OFK Beograda, Dinamo Moskve, Krila Sovjetova, Terek Groznog, Portsmouta i Crvene zvezde, smatra da su "crveni đavoli" glavni favoriti za trofej na Mundijalu na kojem su ekipe kao nikad do sada kvalitetom izjednačene. Nije iznenađen eliminacijom mnogih velikih favorita, a ulogu drugog finaliste dao je Hrvatskoj, koja, kako kaže Koroman, u Rusiji igra bez greške.

"Nisam preterano iznenađen eliminacijom glavnih favorita poput Nemačke, Portugala, Španije... Naravno da se od njih uvek očekuje da odu do kraja, ali meni je baš drago da gledamo kvalitetan fudbal u režiji malih reprezentacija. Mali su kvalitetom prišli velikima, tako da nema oscilacija. Svako može biti izbačen i to Mundijal čini dodatno zanimljivim. Uživam u svakoj utakmici", rekao je Koroman.

NN: Hoće li mala ili velika reprezentacija osvojiti Mundijal?

Koroman: Teško je prognozirati upravo zbog toga što su, pokazalo se, svi tu nedge, ali predviđam da će prvak sveta biti Belgija. Igraju najlepši, najbolji fudbal, ne kalkulišu, imaju smirenost, borbenost, čvrstinu, snagu, sve što jednoj ekipi treba. Oni su po mom mišljenju favorit broj jedan. Drugi favorit mi je Brazil, ali s obzirom na to da će se ove dve ekipe sastati već u četvrtfinalu, to će biti finale pre finala.

NN: Ko će onda biti drugi finalista?

Koroman: Hrvatska je do sada odigrala zaista impresivno, bez greške. U četvrtfinalu se sastaju sa domaćinima, neki to smatraju otežavajućom okolnosti za njih, što ipak nije tako jer je Hrvatska mnogo kvalitetnija od Rusa. To su iskusni igrači, "vatreni" su favoriti i mislim da će proći dalje. U polufinalu će ih verovatno čekati Engleska, ali Hrvati ako pokažu dosadašnju igru mogu lagano proći i "Gordi Albion". Zato u finalu predviđam duel Belgije i Hrvatske. Tako bi trebalo da bude po onome što smo do sada videli od te dve, ali i ostalih ekipa.

NN: Da li je Srbija mogla više od urađenog?

Koroman: Da je mogla, reprezentacija Srbije bi uradila više. Očito je da je ovo sada neki limit, ali po mom mišljenju bez obzira što nismo uspeli proći grupu, ipak nismo razočarali. Pružili smo solidne partije u sve tri utakmice. Dobro smo parirali čak i Brazilcima, bez obzira na krajnji ishod. Naravno, uvek se očekuje više, ali neke stvari jednostavno ne idu onako kako želimo. Ostaje žal što je završilo samo na nokaut fazi.

NN: Šta je glavni razlog rane eliminacije?

Koroman: Uvek je lako biti general posle bitke. Svi će se složiti da Srbija u ovom trenutku ima jednu odličnu ekipu. Izvrsne pojedince. Ima tu i te kakvog potencijala, dobar je tim, međutim dobri su i drugi, a izgleda da se pokazalo da su i bolji. Malo nismo imali ni sreće. Pre svega u utakmici protiv Švajcarske, ali ruku na srce, po svim parametrima Švajcarska je ipak mnogo bolje stajala na terenu od Srbije, pogotovo u drugom poluvremenu.

NN: Smatrate li da bi sa Slavoljubom Muslinom prošli grupu?

Koroman: Ako tražimo krivce i razloge, uvek ih je lako naći. Razlog neprolaska grupne faze nije smena selektora. Mladen Krstajić je dobar selektor, ima znanje, atmosfera u ekipi je bila dobra.

NN: Koliko je nedosuđeni penal psihološki uticao na ekipu?

Koroman: Mislim nimalo, jer pre svega to su izuzetni profesionalci. To i ako je naljutilo ili iznerviralo nekoga od samih aktera utakmice, onda je to bilo verovatno tek nakon meča kada su svi igrači imali priliku da pogledaju snimak. U toku same utakmice ne verujem da su pali psihički. Reakcija je mogla doći tek kasnije. Međutim, šta sad, zbog jednog penala ne treba sve da padne u vodu. Trebalo je možda da postignemo gol na vreme, rešimo utakmicu, ali šta da se radi.

NN: Podržavate li VAR tehnologiju?

Koroman: Mislim da je to odlično za fudbal. Istina je da je Srbija oštećena u toj nekoj situaciji sa Švajcarcima i ko zna kako bi se sve odvijalo da je sudija pokazao na belu tačku. Nažalost na slučaju Srbije sudija nije iskoristio VAR tehnologiju, a zbog čega, to verovatno samo on zna. Međutim, uvođenje tehnologije ja podržavam jer su greške smanjena na minimum.

36 utakmica u reprezentativnom dresu Srbije odigrao je Ognjen Koroman u periodu od 2002. do 2007. uz postignuti jedan gol.