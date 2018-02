Ognjen Koroman za "Nezavisne": Rednap je mislio da ne izlazim iz kladionice

Trenutno radim u skauting službi Crvene zvezde, ovog leta pravim i svoj kamp na Jahorini, gde će kao promoteri doći moji prijatelji i velike zvezde Savo Milošević, Mateja Kežman, Mladen Krstajić i Vladimir Petrović Pižon. Kamp se možda proširi na Zlatibor i Beč, ali o tome ćemo još videti.

Počeo je ovako razgovor za "Nezavisne" nekadašnji kapiten fudbalera Crvene zvezde i reprezentativac Srbije i Crne Gore Ognjen Koroman. Nakon uspješne igračke karijere Paljanin se vratio u Zvezdu, gdje je prije skautinga radio sa mlađim kategorijama.

Nekada beskompromisnom borcu na sredini terena i čovjeku u čijem fudbalskom rječniku nije postojao termin izgubljena lopta godio je rad sa onima koji bi trebalo da jednog dana pronesu slavu njegovog voljenog kluba. Ipak, smatra da je ta epoha u njegovom trenerskom poslu završena i želi da se okrene novim izazovima.

"Već sam se malo umorio od rada sa decom, tako da od leta planiram da preuzmem neku seniorsku ekipu kao trener. U Kući fudbala Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi idem na edukaciju za profesionalnu licencu koja će da traje oko godinu i po dana. Već od leta sa sertifikatom ću moći da radim kao glavni trener. Zajedno sa mnom na edukaciju ide i moj nekadašnji saigrač iz reprezentacije Mladen Krstajić, dosta se družimo tamo, a i privatno", kazao je Koroman.

NN: Imali ste dugu i uspješnu karijeru, koji je period bio najbolji?

KOROMAN: Svakako igranje u Crvenoj zvezdi i period proveden u Dinamo Moskvi, Krilima Sovjetov i Tereku u Rusiji. Bilo je lepo i u Engleskoj kada sam igrao za Portsmut, a Južna Koreja je bila nešto novo. Oni na nas Evropljane gledaju kao i mi na njih, velika smo im nepoznanica. Dosta je razlika u kulturi i načinu razmišljanja. Njihova kuhinja je potpuna suprotnost od naše, ali mogu reći da je fenomenalna.

NN: Trener Hari Rednap je svojevremeno rekao da želi sa Vama da produži saradnju u Portsmutu jer niste zavidni na saigrače koji više igraju i zbog toga što volite da se kladite. Da li su takvi nesebični igrači u današnjem fudbalu prošlost?

KOROMAN: Ne mogu reći da sam dobar ili loš čovek, to neka drugi prosude. Istina je da sam se uvek radovao uspesima saigrača i da bih uradio sve za tim i tako bi trebalo da bude i danas. Mislim da me Hari zadržao i nije hteo da me pusti zbog igračkih kvaliteta, mada kod Engleza dosta vole i znači im kada igrač stvara dobru atmosferu u timu. Što se tiče kladionice, tada sam živeo u zgradi gde se ona nalazi, i Hari je često u nju dolazio. Oni su takva nacija, klade se i na pse i mnoge druge stvari osim fudbala, pa je pomislio da se i ja stalno kladim. Istina je da se jesam kladio, ali nije to bilo ništa preterano.

NN: Je li ostao žal zbog neuspjeha sa reprezentacijom 2006. godine na Svjetskom prvenstvu, šta je tada krenulo naopako?

KOROMAN: Ostala je velika praznina, mislim da smo mogli bolje da prođemo. U celim kvalifikacijama smo primili samo jedan gol, a tamo smo na tri utakmice primili deset. Mnogo nas je poremetila prva utakmica prvenstva sa Holandijom kada nisu igrali Nemanja Vidić i Krstajić, bio je to ogroman hendikep.

NN: Crvena zvezda 13. februara igra u šesnaestini finala Lige Evrope sa CSKA, može li da napravi podvig i prođe dalje?

KOROMAN: Blagu prednost dajem CSKA, Zvezda ima neke šanse, samo su manje. CSKA je najozbiljniji klub u Rusiji, imam tamo dosta drugova. Jedini su klub tamo koji uspeh gradi na fudbalskim stvarima. Nema ogromnih transfera gde se ulaže basnoslovan novac kao kod Zenita, Lokomotive i Dinama. Sve se unapred zna, imaju jasan plan i uvek su u vrhu prvenstva i igraju Ligu šampiona. Zvezdi dosta zavisi da li će biti dozvoljeno prisustvo navijača, uz koje bi imali veliku šansu da naprave dobar rezultat u Beogradu za revanš u Moskvi. Zavisi i od toga ko će otići, ko će doći i kako će se uklopiti. CSKA na svojoj strani ima iskustvo i uigranost. Braća Vasili i Aleksej Berezucki, Igor Akinfeev i Alan Džagoev već deset godina igraju zajedno. Veće šanse svakako ima CSKA, ali mislim da je dobro da očekivanja od Zvezde nisu prevelika.

NN: Zvezda ima devet bodova prednosti nad Partizanom u Superligi Srbije, je li titula izvjesna?

KOROMAN: Sigurno jeste, verujem da će bodovna razlika na kraju prvenstva biti i veća. Neće se ponoviti greške od prošle godine i ispuštanje bodova. Zvezda je kvalitetniji tim od Partizana iako razlika u kvalitetu nije velika.

NN: Rivali reprezentacije Srbije na Svjetskom prvenstvu u Grupi E su Brazil, Švajcarska i Kostarika, koji je domet "orlova"?

KOROMAN: Veliki uspeh bi bio prolaz u drugi krug, što nam nije uspelo od Mundijala 1998. godine. Brazil je tu neprikosnoven, treba da tražimo da kao drugi izađemo iz grupe. Ne smemo dozvoliti da treća utakmica sa Brazilom odlučuje o prolazu dalje. Verujem u ekipu i Krstajića, koji je autoritet iako nema veliko trenersko iskustvo. On može da izgura tu priču.

NN: Ko je budući prvak svijeta?

KOROMAN: To je teško govoriti sada, rano je još, treba da počne sve pa ćemo videti. Ajde da kažem da vidim Brazil, Španiju, Nemačku i Argentinu u završnici. Do četvrtfinala verujem da može biti iznenađenja, ali mislim da će kasnije glavnu reč voditi one ekipe koje i inače dominiraju.

Drago mi je što sin nije u Zvezdi

NN: Sin vam igra fudbal u Radu, pokazuje li talenat?

KOROMAN: Nisam subjektivan, pokazuje kvalitet, ali mali je još da bismo nešto ozbiljnije govorili. Voli Rad i društvo sa kojim trenira, tu živimo i drago mi je što nije u Zvezdi. Mnogi roditelji danas vide finansijski spas u toj deci, upisuju ih na trenige i nadaju se da će postati igrači. Ko god tako razmišlja, neće proći. Za mene je najbitnije da nije na ulici i da trenira.

Uvek uz Pale i RS

NN: Stignete li da dođete u Pale, pratite li fudbal u BiH?

KOROMAN: Fudbal u BiH slabo pratim. U Pale dolazim redovno, uvek sam uz njih i Republiku Srpsku. Volim taj narod, uvek sam bio uz njih i pomagao kada je bilo teško.