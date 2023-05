Ognjen Vranješ ponuđen Partizanu

Nekadašnji reprezentativac BiH i trenutno igrač pod ugovorom s turskim Hatajsporom, Ognjen Vranješ (33) ponuđen je nedavno Partizanu preko posrednika kao opcija u ljetnom prelaznom roku.

"Telegraf" piše da je teško u ovom trenutku reći koliko je bivši fudbaler Crvene zvezde blizu ili daleko od "Humske" zbog nesređenih unutrašnjih odnosa i previranja na relaciji Fudbalski klub - JSD Partizan koja su postala dio svakodnevnice s neizvjesnim epilogom.

Vranješ jeste pod ugovorom s pomenutim Hatajem i to do juna 2025. godine, ali, pitanje je kakva je i da li uopšte postoji perspektiva fudbalera u toj sredini. Hataj se, usred strahovitog zemljotresa na jugoistoku Turske koji je odnio mnogo ljudskih života, povukao iz Superlige do naredne takmičarske sezone i nije najjasnije kako će u budućnosti nastaviti da funkcioniše.

Od tada Vranješ nema klub jer nije iskoristio mogućnost da ode na pozajmicu u neku drugu sredinu, a nedavno je ponuđen Partizanu, čiji aktuelni čelnici namjeravaju da osvježe igrački kadar narednog ljeta i to u svim linijama.

Ipak, čak i da odgovor "Crno-bijelih" bude pozitivan, ne zavisi sve ni od njih, jer, kako se može čuti i sam fudbaler, ako već bude morao da mijenja sredinu, traži opciju koja ima perspektivu i dogovor možda bio lakši da je Partizan uspio da se domogne druge pozicije, kvalifikacija za Ligu šampiona, odnosno direktnog plasmana u grupnu fazu Lige Evrope. Ovako, sve je mnogo teže i neizvjesnije. Ne samo u slučaju Vranješa, već i ostalih eventualnih pojačanja.

Što se Vranješa tiče, do tragedije u Turskoj koju je izbjegao pukom srećom zbog povrede, bio je mahom standardan u Hataju, a prije pomenutog kluba je branio boje Borca iz Banja Luke, Crvene zvezde (Napredak i Šerif pozajmice), Krasnodara, Alanije iz Vladikakvkaza, Elazigspora, Gaziantepa, Sportinga iz Hihona, Toma, Anderlehta, Šarloa te AEK-a iz Atine gdje je možda ostavio i najbolji utisak, prenosi "Klix". Vranješ je u jednom periodu bio i standardni član selekcije BiH.

Međutim, kako piše "Telegraf", sve je još u domenu priča, na "dugom štapu" jer još uvijek se ne može naslutiti kako će se okončati obračun Fudbalskog kluba i JSD, a upravo od toga zavise i planovi i strategija "Crno-bijelih" za naredno ljeto i sezonu.