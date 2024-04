Olajinka: Navijači me uvijek oduševe

Fudbaler Crvene zvezde Piter Olajinka poziva navijače da još jednom naprave dobar ambijent na stadionu Rajko Mitić.

’’Crveno-bijeli’’ u 28. kolu Superlige Srbije dočekuju ekipu IMT.

"Iza nas je teška utakmica u Ivanjici, gdje smo odigrali kao tim i stigli do rutinske pobjede. Nije bilo lako igrati protiv disciplinovane ekipe, koja se pretežno branila. Međutim, presudila je naša želja i pojedinačni kvalitet igrača. Bitno je da smo nastavili sa dobrim partijama nakon reprezentativne pauze, jer znamo da nas očekuje zgusnut raspored u narednom periodu. Već za dva dana igramo protiv IMT-a na Marakani. Znamo da se radi o rivalu koji ima mladu ekipu i veoma ambicioznu, a u to smo se uvjerili na prethodnom međusobnom susretu. Ulazimo u zahtjevan ritam do prelaska u plej-of dio prvenstva, a naš cilj je naravno da zadržimo prvo mjesto i odbranimo duplu krunu", rekao je Olajinka.

A zatim je dodao.

"Čuo sam za Zvezdino proljeće, a onda sam se i lično uvjerio kako su navijači u ogromnom broju uz nas od početka drugog dijela sezone. Prosto me uvijek oduševe, naročito na derbiju. Stvarno su spektakularni. Došli su u velikom broju i u Ivanjicu, dok je na prijateljskoj utakmici sa Zenitom stadion bio pun. Njihova ljubav je zaista velika, a vjerujem da su prepoznali trenutak u kom smo uspjeli da se podignemo i krenemo sa sjajnim partijama. Zvezdaši imaju veliki uticaj na nas koji smo na terenu. Igrači i navijači su jedno, uvijek svi dajemo sve od sebe i zajedno idemo po pobjedu protiv IMT-a. Znamo da je termin meča nezgodan, jer je u pitanju radni dan. Prednost je što je utakmica od 19 sati, pa će ljudi moći nakon posla da stignu na stadion. Vjerujem da će nas podržati u velikom broju"..

Utakmica Crvene zvezde i IMT je na programu u srijedu od 19 časova.

