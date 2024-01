On je prvi igrač iz RS koji je zaigrao za Zmajeve

Kada bi se jednog dana organizovao kviz za sve one koji tvrde da “u dušu” poznaju fudbalsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, jedno od pitanja bi sasvim sigurno bilo – koji je fudbaler iz Republike Srpske prvi zaigrao za Zmajeve. Rijetki bi se sjetili njegovog imena.

Bilo je to 2000. godine kada je tadašnji selektorski dvojac Husnija Arapović – Mišo Smajlović sastavljao spisak za “Millenium kup” u Indiji sačinjen isključivo od fudbalera koji su igrali u Bosni i Hercegovini.

Pozive su dobili Vladan Grujić i Darko Maletić koji će kasnije napraviti uspješne karijere, ali na kraju je umjesto njih iz redova Borca na daleki put putovao samo Milan Ozren. Danas 46-godišnjak koji radi u omladinskom pogonu Velikana iz Platonove.

Na to koliko je u to vrijeme bilo teško prihvatiti poziv, nije se želio vraćati, ali sjećanja na period proveden u reprezentaciji do danas nisu izblijedila.

"Da, prvi sam koji je u to vrijeme došao igrati za Bosnu i Hercegovinu. Putovati tada u Indiju bilo je za mene veliko iskustvo, ljudsko i igračko, ipak su na tom turniru bile i druge zemlje poput Urugvaja, Čilea… Mislim da su nastupile 24 selekcije", prisjetio se Milan Ozren u razgovoru za Reprezentacija.ba portal.

Brojni fudbaleri koji su zajedno s njim kao reprezentativci putovali u Indiju kasnije su napravili velike karijere.

"Bilo je tu baš dobrih fudbalera. Od Žerića, Hote, Adžema, pa do Bešlije i Papca koji su kasnije igrali u ozbiljnim klubovima u inostranstvu. Meni to nije bilo prvo reprezentativno iskustvo. Pozive sam dobijao i u mlađim selekcijama. Rade Matić, bivši igrač Željezničara, organizovao je rad s mladima po regijama. Okupljanje je bilo u širem obimu, a onda bi se iz baze izvlačili talenti i posebno stvarale selekcije od pionirske pa dalje. Eh, u tim predpionirima sa mnom je bio i Hasan Salihamidžić koji će kasnije zaigrati za veliki Bayern", kaže Ozren koji je zbog povrede trbušnog zida propustio priliku da odigra utakmicu protiv Španije u kvalifikacijama za Mundijal 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji.

Bogato iskustvo koje je kroz karijeru stekao danas Ozren prenosi na najmlađe u FK Borac.

"Trenerima koji rade s najmlađima u Bosni i Hercegovini nije baš jednostavno, ponajviše zbog uslova, ali iz godine u godinu počinje se sve više tome davati pažnja. Bez toga ne ide. Ja sam u Borcu od 2017. godine. Prošle sezone sam sa pionirskom selekcijom bio šampion, a sada sam zadužen za kadete. Ima tu zanimljivih igrača koji su reprezentativci i koji bi, ako bude sreće, mogli postati novi grahovci, grujići, maletići… To nam je i prioritet. Bitan je rezultat, ali bitno je da se igrači razvijaju u fizičkom, tehničkom i taktičkom smislu", zaključio je.

Osim u Borcu, kroz igračku karijeru je Ozren još igrao u Kozari, Domžalama i austrijskom Altachu, a u dresu sa državnim grbom nastupio je u ukupno četiri utakmice.

