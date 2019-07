Oproštajno pismo Vujadina Savića: Idem ponosno, prva i najveća ljubavi!

Prva i najveca ljubavi! Ti pa svi ostali! Uz tebe sam odrastao, pesmom o tebi pocinjao je i zavrsavao se svaki dan! Zelim da ti se zahvalim sto si mi pruzila sansu, cast i privilegiju da nosim i branim taj sveti grb i crveno-bele boje! Da budem predstavnik navijaca na terenu! Da budem prvi kapiten u istoriji kluba koji je uveo Zvezdu u ligu sampiona, zajedno sa saigracima, strucnim stabom, upravom i najboljim navijacima na svetu! Hvala ti sto si mi omogucila da ostvarim skoro sve svoje decacke snove, da osvojim i dignem pehar na nasoj marakani! Zelim svima da se zahvalim na prelepoj saradnji koju smo imali ove dve godine! Upravi, treneru, saigracima, novinarima, ljudima koji su zaposleni u klubu, navijacima! Ponosno i uzdignutog cela sam otisao jer sam ponasanjem, zalaganjem i igrama opravdao poverenje svih vas! Nedostajace mi duh marakane, trenutak kada izlazimo iz tunela i glasno viknem AJMO CIGANI, huk sa tribina, zvezdaska i prava svlacionica! Sve! Posedbu zahvalnost dugujem nasim navijavima, DELIJAMA! Tu energiju i ljubav koju ste pokazivali i pokazujete prema meni nikada necu zaboraviti! Voleti i biti voljen! TO JE MOJ NAJVECI USPEH! Mozda ste izgubili mene kao igraca, ali ste ponovo dobili jednog od vas! Cuvajte i branite nasu Zvezdu najbolje sto umete! SRECNO I VELIKO HVALA ZA SVE

