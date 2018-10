Optužnica protiv Turana, prijeti mu 12,5 godina zatvora

Republičko tužilaštvo u Istanbulu podiglo je optužnicu protiv fudbalera Barcelone Arde Turana, koji je trenutno na posudbi u istanbulskom Bašakšehiru, u vezi sa tučom s Berkajom Sahinom, poznatim turskim pjevačem. Tužilaštvo za Turana traži kaznu do 12,5 godina zatvora.

Prema optužnici, Turanu se na teret stavljaju krivična djela "seksualno uznemiravanje", "namjerno nanošenje povreda", "posjedovanje ilegalnog oružja", "pucanje iz oružja koje može izazvati paniku, strah i zabrinutost", za šta je zatražena kazna zatvora u trajanju do 12,5 godina. Berkaj Sahin optužen je za krivično djelo "vrijeđanje", a tužilaštvo za njega traži dvije godine zatvora.

Istraga u vezi tuče između Turana i Sahina, koja se dogodila u srijedu naveče, 10. oktobra, u noćnom klubu u istanbulskoj četvrti Emirgan, je završena.

U optužnici je navedeno kako je svađa između Sahina i Turana nastala nakon što je fudbaler u noćnom klubu seksualno uznemiravao Ozlem Sahin, suprugu pjevača. Sahin je potom prišao Turanu i rekao da će suprugu odvesti kući, a nakon toga se vratiti da njih dvojica "porazgovaraju".

Potom je najprije došlo do verbalnog, a potom fizičkog obračuna, gdje je Turan pjevaču zadao teške tjelesne povrede, prilikom čega mu je slomio nos.

Sahin je potom radi pregleda prebačen u bolnicu, no Turan je stigao do bolnice gdje je svađa nastavljena. Tokom rasprave u jednoj od bolničkih prostorija, Arda je izvadio pištolj marke "Glock", te je Sahinu, pružajući mu pištolj rekao: "Nisam znao da je to tvoja supruga, da sam znao ne bih tako nešto uradio. Ako želiš možeš me ubiti."

Sahin je uzeo pištolj od Turana i ostavio ga po strani.

Tokom rasprave Arda je ponovo uzeo pištolj i ispalio jedan metak u pod prostorije. Nakon što se čuo pucanj, osoblje bolnice je ušlo u prostoriju i razdvojilo Sahina i Turana. Fudbaler je napustio bolnicu, a Sahin je podvrgnut ljekarskom pregledu, tokom kojeg je ustanovljeno da ima ozbiljne povrede i nekoliko lomova kosti.

U okviru istrage utvrđeno je kako je Turan koristio pištolj "Glock", čije je posjedovanje i korištenje u ovoj zemlji zakonom zabranjeno.

Turanu prijeti zatvorska kazna od tri godine i tri mjeseca do 12,5 godina zatvora, dok je tužilaštvo za Sahina zatražilo dvije godine zatvora.

