"Orlići" ostvarili važnu pobjedu protiv Sjeverne Irske

Mlada fudbalska reprezentacija Srbije (U21) savladala je u gostima Sjevernu Irsku rezultatom 2:1 u trećem kolu kvalifikacija za Prvenstvo Evrope.

Poslije visokog poraza u Notingemu od Engleske (1:9), osvojeni su važni bodovi koji „orliće“ ostavljaju u konkurenciji za jedno od mjesta koje omogućavaju odlazak na završnicu kontinentalnog takmičenja.

Strijelci za Srbiju bili su Lučić u 15. minuti, izjednačio je Mekgakin u 51., a pobjedu „orlićima“ donio Pantović u 81. minuti.

„Teška utakmica za nas posle rezultatskog brodoloma protiv Engleske. Trebalo je vratiti samopouzdanje za ovaj meč, učinili smo sve u prethodnih par dana da to i uradimo. Momci su uložili veliki napor po teškom terenu, nemam ni trunku zamerke na njihov pristup, volju, želju. I na kraju su za to nagrađeni pobedom. Ostajemo u igri za plasman, osvojili smo šest bodova iz tri meča, imamo pravo da se nadamo. Zahvalio bih se i navijačima koji su došli ovde da nas bodre, stvarno su nas prijatno iznenadili i pomogli da dođemo do tri boda u ovom važnom meču“ rekao je selektor Dušan Đorđević.

