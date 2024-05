"Orlići" počeli pripreme za nastup na EP

Selektor Jovan Damjanović okupio je kadetsku fudbalsku reprezentaciju Srbije (U17) pred Evropsko prvenstvo 2024, koje se održava na Kipru od 20. maja do 5. juna.

„Orlići“ danas počinju sa pripremama, koje će trajati do petka u Beogradu i Staroj Pazovi, nakon čega će krenuti za Larnaku.

Srbija će na otvaranju 20. maja, u grupnoj fazi, igrati protiv Ukrajine (Paralimni, 17), tri dana kasnije je duel sa domaćinom (Larnaka, 19.30), a na zatvaranju grupe protiv Češke 26. maja (Larnaka, 19.30). Dvije najbolje selekcije iz grupe osiguraće plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva.

”Izvanredan ambijent, koji ovu grupu momaka krasi od samog početka, trudili smo se da to zajedno kreiramo. Tu su stari igrači, ima i novih, neki su igrali i za starije generacije, ali me raduje da se svi brzo uklapaju u grupu. To je osnov da bismo mogli bilo čemu da se nadamo. Zadovoljan sam momcima, drago mi je kad vidim da su svim srcem ovde, da im prija ovo okruženje. Očekujem da nastavimo u ritmu iz kvalifikacija”, rekao je selektor Damjanović.

