"Orlovi" bez straha na Portugal

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi poručio je da njegovi puleni bez straha dočekuju utakmicu protiv Portugala u 2. kolu kvalifikacija za plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Legendarni Piksi je uspješno u srijedu preskočio prvu prepreku i donio "orlovima" pobjedu protiv Republike Irske (3:2). Srbija je tako prvi put poslije 11 godina počela kvalifikacije pobjedom, a sada slijedi mnogo ozbiljniji, jači i iskusniji protivnik. Reprezentacija Portugala je favorit na stadionu "Rajko Mitić", ali Piksi sprema iznenađenje. Na teren će izaći u izmijenjenom sastavu u odnosu na susret s Irskom, a spominje se tandem Filip Kostić i Nemanja Radonjić.

"Tri utakmice u sedam dana je zgusnut program i ne verujem da iko pomišlja da jedna grupa igrača može da izdrži te tri utakmice. O tome smo vodili računa kada smo pravili sastav za Irsku i o tome ćemo voditi računa i za Portugal. Nemam strah od Portugala. Odbrana je, zajedno s veznim redom i napadom, dio jednog tima, tako da moramo da verujemo u kolektivni duh", kazao je selektor Srbije i dodao:

"Mi ćemo svakako analizirati našu igru protiv Irske i pokušati izvući najbolje moguće pouke uoči utakmice s Portugalom".

Uz junaka trijumfa protiv Irske Aleksandra Mitrovića, koji je ušao s klupe i za šest minuta dao dva gola, u srijedu se istakao i Dušan Tadić. Selektor je zadovoljan njegovom izvedbom, ali i poručuje:

"Tadić je bio na visini zadatka. Podsetio je na neke svoje najbolje izvedbe. Međutim, on može i bolje. To znam i to očekujem", poručio je Piksi.

"Orlovi" će ovog vikenda pokušati prvi put od osamostaljenja savladati aktuelne prvake Evrope, ali i prvi put nakon 37 godina. U tri kvalifikaciona ciklusa Srbija je igrala protiv Portugala i u tih šest mečeva nema nijednu pobjedu. Posljednja pobjeda, tada reprezentacije SFRJ, nad Portugalom bila je davne 1984. godine, a strijelac pobjedonosnog pogotka bio je upravo Piksi.

Hrvatska će se u subotu na domaćem terenu protiv Kipra pokušati iskupiti za loš start i poraz od Slovenije u srijedu u Ljubljani.

"Teško mi je, bolan je bio poraz. Znao sam da nas čeka ozbiljna i zahtjevna utakmica protiv motiviranog suparnika, ali nisam očekivao da ćemo izgubiti. Razumijem kritike jer zaslužili smo ih. Kad se igra loše i gubi moramo prihvatiti da nas se kritizira. Svi smo pogođeni ovim rezultatom, ali nećemo potonuti, niti će mene pokolebati. Dići ćemo glave i vratiti se pobjedama. Sad je jasno da moramo pobijediti i Kipar i Maltu. Gledali smo malo Kiprane, u pojedinim dijelovima dvoboja bili su i bolji od Slovaka, a na kraju je završilo neodlučeno. Pred nama je još jedna teška utakmica", poručio je Zlatko Dalić, selektor reprezentacije Hrvatske.

Reprezentacija Crne Gore ovog vikenda će na domaćem terenu igrati protiv autsajdera Gibraltara i pokušati da ovjeri trijumf u gostima sa starta protiv Latvije.

Parovi

Subota, Grupa A: Republike Irska - Luksemburg (20.45), Srbija - Portugal (20.45).

Grupa E: Bjelorusija - Estonija (20.45), Češka - Belgija (20.45).

Grupa G: Crna Gora - Gibraltar (15), Nizozemska - Latvija (18), Norveška - Turska (18).

Grupa H: Rusija - Slovenija (15), Hrvatska - Kipar (18), Slovačka - Malta (20.45).

Nedjelja, Grupa B: Gruzija - Španija (18), Kosovo - Švedska (20.45).

Grupa C: Bugarska - Italija (20.45), Švajcarska - Litvanija (20.45).

Grupa D: Kazahstan - Francuska (15), Ukrajina - Finska (20.45).

Grupa F: Danska - Moldavija (18), Austrija - Farska Ostrva (20.45), Izrael - Škotska (20.45).

Grupa I: Albanija - Engleska (18), Poljska - Andora (20.45), San Marino - Mađarska (20.45).

Grupa J: Jermenija - Island (20.45), Sjeverna Makedonija - Lihtenštajn (20.45), Rumunija - Njemačka (20.45).