"Orlovi" desetkovani pred Jordan i Bugarsku

Reprezentativci Srbije okupili su se u Staroj Pazovi i počeli pripreme za predstojeće dvije utakmice, prijateljsku u Beču protiv Jordana i kvalifikacionu za plasman na Evropsko prvenstvo u Razgradu protiv Bugarske.

Selektor Dragan Stojković i odmah na početku uputio reči čestitke Novaku Đokoviću, od juče i zvanično najboljem teniseru svih vremena.

„Nole je još jednom ispisao istoriju tenisa. Sve što radi, čini nas ponosnim, od juče je i zvanično najbolji teniser svih vremena. Bilo je prelepo gledati ga u finalu Rolan Garosa, navijati za njega i radovati se njegovom 23. grend-slemu u karijeri. On je sve to zaslužio svojim radom, kvalitetom, tehnikom, taktikom, psihom. Ljudi poput njega i Jokića pomeraju granice u sportu. Ništa nije slučajno. Nikola u Americi u najjačoj ligi na svetu čini čuda. To sa kakvom lakoćom rešava utakmice je veličanstveno. Čestitam im obojici od srca i neka nastave da ruše rekorde“, rekao je Stojković, a onda se okrenuo izazovima koji njegov tim očekuju u junskom terminu.

„Fokus je na utakmici protiv Bugarske koja je izuzetno važna na putu ka završnom turniru Evropskog prvenstva. Znate i samo da imamo mnogo problema sa povredama. Veliki broj igrača iz opravdanih razloga nije mogao da se nađe na mo spisku. Mitrović već šest meseci muču muku sa stopalom, to ga je sprečilo da i na Svetskom prvenstvu bude na svom nivou. Razgovarali smo i verovatno će morati da se podvrgne hirurškoj intervenciji. Jović se povredio u poslednjim sekundama prvog poluvremena meča sa Vest Hemom, zadobio je prelom nosa i danas je operisan. Ne možemo da računamo ni na Vlahovića, sa kojim sam takođe ovih dana vodio razgovore i nadao se da bi mogao da se oporavi za Bugarsku. Nažalost, Dušan trpi konstantne bolove u preponama, bolje je da preskoči ovaj termin i da konačno sanira povredu. Imamo na raspolaganju Joveljića i Đorđa Jovanovića, tako da smo pokriveni na poziciji špica“, rekao je , rekao je Stojković i dodao:

„Svaki igrač koji obuče dres Srbije, dužan je da pruži svoj maksimum, da se stavi u službu kolektiva i da doprinese postizanju željenog rezultata“.