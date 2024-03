"Orlovi" odradili trening u Moskvi: Uz ekipu i Predrag Mijatović

Fudbalska reprezentacija Srbije odradila je posljednji trening u Moskvi na stadionu Dinama, gde će sutra imati prvu od dvije martovske provjere pred junski nastup na Prvenstvu Evrope u Nemačkoj.

Bivši reprezentativac Jugoslavije i legendarni as Partizana, Valensije, Real Madrida…, veliki prijatelj selektora Dragana Stojkovića, Predrag Mijatović, specijalni je gost Fudbalskog saveza Srbije na meču u Moskvi. Prije posljednjeg treninga „orlova“, on se zahvalio se na lijepom gestu FS Srbije.

Kapiten Dušan Tadić očekuje težak meč sutra u Moskvi.

„Pogledali smo video snimke reprezentacije Rusije. Radi se o izuzetno dobroj timskoj ekipi, naravno sa nekim individualnim kvalitetom, kao što ga ima Golovin i još nekoliko igrača. Nisu dugo imali utakmicu protiv jakog protivnika, vidi se da su željni dokazivanja, biće silno motivisani da to i pokažu. Očekuje nas izuzetno dobra provera i jedva čekamo, kao i oni, da izađemo na teren“, istakao je Dušan Tadić.

Kapiten je porokomentarisao koliko njemu i igračima znači to što će nastaviti saradnju sa selektorom Draganom Stojkovićem i nakon Evropskog prvenstva.

„Iskreno, puno nam znači. Navikli smo na selektora Stojkovića, zajedno smo ostvarili neke ciljeve, plasman na Svetsko, zatim i na Evropsko prvenstvo, plasman u A diviziju Lige nacija. Napravili smo neke neverovatne stvari zajedno, navikli se i srodili jedni s drugima, mnogo smo srećni zbog toga, igrači dolaze nasmejani, jedva čekaju okupljanje i želimo da budemo još bolji, zajedno da koračamo napred. Mislim da je to jedan logičan splet događaja i to smo svi očekivali – rekao je Dušan Tadić, a selektor Dragan Stojković uzvratio je kapitenu lepim rečima.- Dušan i ja smo zajedno već dva ciklusa, ali daleko od toga da mi je dosadio. Biće verovatno još jedan. Reč je o sjajnom momku, lideru reprezentacije. A o igračkim kvalitetima izlišno je trošiti reči. U suprotnom, ne bi toliko dugo igrao na vrhunskom nivou. Pravi je kapiten, primer novajlijama koje tek postaju deo nacionalnog tima. Ovo će mu biti 105. nastup za Srbiju i nalazi se na korak od rekorda i ulaska u istoriju. Ništa to nije slučajno“, rekao je Tadić.

