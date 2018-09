"Orlovi" spremni za Litvance

Fudbalska reprezentacija Srbije sutra igra prvu utakmicu u okviru Lige nacija ( Liga C – Grupa 4) protiv Litvanije u Viljnisu. "Orlovi" su večeras odradili posljednji trening na LFF Stadionu.

"Očekuje nas teška utakmica, pre svega zbog činjenice da se radi o prvom meču u Ligi nacija. Igrači su spremni, dobro su radili i ja verujem u njihov kvalitet. I nadam se da sutra možemo da očekujemo dobar rezultat", rekao je u uvodu selektor Mladen Krstajić i dodao: "Litvanci su dosta kompaktna ekipa, mnogo trče i nema sumnje da moramo dati maksimum kako bi ostvarili svoj cilj".

"Orlovi" će igrati na vještačkoj podlozi, a zamjenik kapitena Nemanja Matić ne krije da dugo nije igrao u takvim uslovima.

"Igrao sam ranije, ali mislim da nisam igrao sedam, osam godina na veštačkoj travi. Nije isto kao prirodna trava, ali brzo ćemo da se prilagodimo i mislim da neće biti problema", rekao je Nemanja Matić. Iako se proteklih dana dosta govorilo o turbulencijama u taboru Srbije, selektor smatra da fokus treba biti na utakmici.

"Treba da se okrenemo utakmicama koje nas očekuju, ali radimo posao u kome se nosimo sa mnogim stvarima", kaže Krstajić. Prokomentarisao je i da li bi bio zadovoljan sa četiri boda iz naredne dvije utakmice.

"Nikad tako ne razmišljam, razmišljam samo o prvoj narednoj. Imamo ekipu u koju verujem i to je dovoljno. Igrači znaju da se ne radi o prijateljskoj utakmici i imaćemo dobar pristup", poručio je Krstajić. Zamjenik kapitena kaže da je atmosfera u ekipi dobra.

"Atmosfera je odlična, moramo da se nosimo sa svim stvarima. Srbija je favorit u grupi. Mislim da je to normalno da ljudi u nama vide favorita u grupi, jer smo bili jedini učesnici na minulom Svdtskom prvenstvu. Na nama je da opravdamo ulgu favorita", rekao je Matić. As Mančester junajteda je potvrdio da je poslje povrede potpuno zdrav i spreman.

"Bila je to nezgodna povreda koju sam vukao nekoliko meseci, sada je sve u redu", istakao je Matić. On misli da Srbija u perspektivi može da se nađe u Grupi A Lige nacija. -Sve mora biti postepeno. Sada smo u Grupi C i zna se put do Grupe A. Moramo biti realni i ići korak po korak", kaže Matić.