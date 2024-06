Ortega produžio ugovor sa Sitijem

Golman Mančester sitija Štefan Ortega produžio je ugovor sa tim klubom do 2026. godine.

‘’Prezadovoljan sam što ću ostati duže u Sitiju. Ovo je fudbalski klub koji igračima pruža sve što je potrebno da bismo bili najbolji. Svakog dana se osjećam motivisan i željan da napredujem“, rekao je Ortega.

Ortega je rezervni golman u Sitiju, ali je krajem prošle sezone odigrao jednu od ključnih uloga u osvajanju titule u Premijer ligi.

On je na utakmici protiv Totenhema zamijenio povrijeđenog Edersona i u samom finišu tog meča je odbranio udarac Hjong-Min Sona u situaciji jedan na jedan i tako sačuvao vođstvo svom timu.

Ovaj 31-godišnji njemački golman je u Siti došao na ljeto 2022. godine iz Arminije Bilefeld i do sada je odigrao 34 utakmice. On je sa Sitijem osvojio dvije titule u Premijer ligi, jedan FA kup i Ligu šampiona.

