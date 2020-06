Osama bin Laden na tribinama Lidsa

Lids Junajted svoju prvu utakmicu na domaćem terenu nakon višemjesečne pauze zbog pandemije virusa korona igraće u subotu protiv Fulama, a svoje mjesto na tribinama ovog meča dobio je i lik Osame bin Ladena.

Naime, Lids je dopustio svojim navijačima da "kupe" svoje mjesto na stadionu čak i kada se utakmice igraju pred praznim tribinama tako što će njihov lik odštampan na kartonu biti smješten na tribine.

Međutim, brzo je došlo do zloupotrebe pa se društvenim mrežama proširila vijest da je neko od navijača Lidsa svoj novac utrošio tako što je umjesto svog lika klubu poslao lik Bin Ladena, koji je ubijen 2011. godine u akciji američke ratne mornarice, prenosi Klix.ba.

Ozloglašeni osnivač terorističke organizacije Al Kaida je tako dobio svoje mjesto na tribinama i to u prvim redovima, a sve to je neko fotografisao i postavio na društvene mreže.

izgleda da niko u Lidsu nije posumnjao da možda to ne bi bio pametan potez, ali očigledno se nekome u klubu desio veliki propust.

Inače, na društvenim mrežama se pominje i da je za ovu uslugu potrebno platiti 25 funti.

Tremendous effort from whoever actually paid English pounds just to have Bin Laden sit in the Leeds crowd. pic.twitter.com/XhEZd87Vqw