Osim: Dobili smo najdražeg neprijatelja

​Fudbaleri Željezničara zasjeli su na vrh BHT Premijer lige BiH nakon što su u gradskom derbiju deklasirali ekipu Sarajeva 5:2. "Željo" je čekao čak 35 godina da komšije isprati "petardom".

Posljednji put to se desilo 1984. godine, kada su na "Grbavici" ljutog rivala porazili identičnim rezultatom kao u subotu naveče.

Malo ko je očekivao da će "plavi" do vrha napuniti mrežu aktuelnog prvaka i do ovog kola lidera na tabeli, posebno nakon što je već u prvom minutu Anel Hebibović bacio u trans navijače Sarajeva za 0:1. Ipak, od tada pa da kraja Željezničar je pokazao mnogo više. Domaći su čak šest puta pogađali mrežu, s tim da su jednom zatresli sopstvenu (Enes Sipović). Dva gola Sulejmana Krpića, te po jedan Petra Boje, Damira Sadikovića i Mehemda Alispahića bacili su su delirijum pune tribine stadiona "Grbavica". Oba trenera složila su se da je publika mogla da vidi spektakularnu utakmicu.

"Vjerovatno najbolji derbi poslije rata. Bili smo spretniji, raspoloženiji, odmorniji i kompletniji, što je bitno naglasiti. Definitvno smo zaslužili pobjedu, možda ne tri razlike. Ovakve utakmice trebaju našem fudbalu. Teško je nakon ovakve utakmice biti nezadovoljan, poklopilo nam se da dobijemo najtežeg protivnika i najdražeg neprijatelja", istakao je Amar Osim, trener "plavih", te dodao:

"Zapamtio bih od svega atmosferu, spektakl, borbu na terenu. Ovaj put smo mi bili sretniji, imamo još 26 kola da se 'šopamo' sa Zrinjskim i Sarajevom".

Sa druge strane, trener Sarajeva Husref Musemić čestitao je najvećem rivalu na zasluženoj pobjedi.

"Utakmica je bila dobra i puna preokreta, da li je rezultat previsok o tom potom. Mislim da je Željezničar bio puno bolji i nekako više želio pobjedu iako smo mi dobro otvorili utakmicu, ali nismo uspjeli da održimo neko vrijeme taj rezultat. Pokušali smo s nekim izmjenama koje nisu dali rezultate. Nije prijatno, ali život mora ići dalje. Sreća da nam je pauza koju smo čekali iz hiljadu razloga. Pokušaćemo je iskoristiti da odmorimo i osvježimo ekipu. Ima još puno da se igra, ovom utakmicom se ne završavaju ni prvenstvo ni fudbal", poručio je strateg Sarajeva.

Zrinjski je nakon lošijeg početka uhvatio ritam, a pobjedom nad Mladost Doboj Kakanjem 2:0 definitvno su uhvatili priključak za vodećom trojkom. Mostarci su otpor domaćina slomili tek u 97. i 99. minuti i to s igračem više, s obzirom na to da se golman Mladosti Semir Bukvić povrijedio, pa je na gol morao stati igrač Ivan Dujmović. To su iskoristili gosti, te preko Slobodana Jakvoljevića i Ivana Lendrića stigli do punog plijena. Veliku pobjedu ostvarila je Tuzla Siti, koja je slavila u lokalnom derbiju protiv Slobode. Na pobjednički kolosijek definitvno se vratio i Radnik. Dvije vezane pobjede, posljednja u Mostaru nad Veležom (1:0) vratila je Bijeljince na vrh tabele, dok je "rođenim" donijela nove brige.

Bubanja na kormilu Zvijezde 09

Zvijezda 09 i Široki Brijeg remizirali su u meču 7. kola BHT Premijer lige BiH (0:0), a nakon ovog susreta kormilo ekipe iz Etno-sela Stanišići napustio je Boris Savić, koji je podnio ostavku. Iz kluba su brzo reagovali, te za novog trenera imenovali Slavoljuba Bubanju, koji će iskoristiti prvenstvenu pauzu kako bi se upoznao s ekipom.

BHT Premijer liga BiH

1. Željezničar 7 4 3 0 15:7 15

2. Tuzla siti 7 4 2 1 10:6 14

3. Sarajevo 7 4 2 1 10:7 14

4. Zrinjski 7 4 1 2 10:2 13

5. Radnik 7 3 0 4 10:9 9

6. Čelik 6 2 3 1 5:5 9

7. Sloboda 7 2 3 2 8:10 9

8. Borac 6 2 2 2 4:7 8

9. Široki Brijeg 7 1 4 2 8:7 7

10. Mladost 7 1 2 4 4:10 5

11. Velež 7 1 1 5 4:9 4

12. Zvijezda 09 7 0 3 4 4:13 3

Rezultati 7. kola: Željezničar - Sarajevo 5:2, Mladost Doboj Kakanj - Zrinjski 0:2, Tuzla siti - Sloboda 2:1, Velež - Radnik 0:1, Zvijezda 09 - Široki Brijeg 0:0. Sinoć: Borac - Čelik.