Osim od FK Željezničar traži pola miliona KM

Posredstvom advokata Amar Osim uputio je opomenu pred tužbu na adresu Fudbalskog kluba Željezničar, potvrdio je u srijedu Senad Misimović, predsjednik kluba sa "Grbavice".

Riječ je o navodnim dugovanjima nastalim 2013. godine najvećim dijelom uoči utakmice pretkola UEFA Lige prvaka između Željezničara i Viktorije Plzen. Bivši trener "plavih" u tom je periodu, kako sam tvrdi, vlastitim novcem finansirao dio priprema ekipe Željezničara, troškove za plate igračima... Ukupan iznos njegove "pozajmice" klubu dostigao je od 500.000 do 600.000 KM, tvrdi izvor "Nezavisnih" blizak Osimu. Međutim, problem je što proslavljeni fudbalski stručnjak pored svjedoka tadašnjih članova uprave kluba i svojih vlastitih tvrdnji da je klubu posudio novac nema gotovo nijedan drugi jak dokaz.

"Ako postoje dugovanja, onda su to krive strukture koje su radile sa Amarom Osimom. I aktuelni direktor Mirsad Šiljak ima problema sa potraživanjima koja nisu registrovana. Dugo sam se bavio tim stvarima, istraživao kompletan slučaj Amara Osima jer se radi o velikom iznosu. Kada sagledate situaciju i kontekst i kako je funkcionisao klub, teško je povjerovati da se na takav način rade transakcije", istakao je Misimović.

Upravo zato i Misimović jedino rješenje problema vidi u postupku na pravosudnim institucijama.

"Ne postoji nijedna mogućnost da se to riješi bez suda. Ne postoji nijedan dokaz da se klub potrudi da to riješi. S druge strane, kad posmatrate jedan izolovan proces koji se odnosi na pozajmicu, vi morate uzeti i ostatak poslovanja. Naravno, na adresu kluba je stigla opomena pred tužbu i klub će morati reagovati na taj način da zaštiti svoje interese. Ne bih volio da navijači shvate da je to Amar Osim tužio klub, već je to jedini način da se utvrde pare i da klub isplati svaki cent", objasnio je Misimović.

Ipak sve izvjesniji sudski proces Misimović tvrdi da nije smetnja za eventualni ponovni angažman Amara Osima u klub. Međutim, naglašava da interesi nijednog pojedinca ne mogu biti iznad kluba.

"Prošle godine, 12. oktobra, dva člana uprave su razgovarala sa Amarom Osimom. Imam zapisnik tog sastanka. Razgovaramo sa svakim ko može doprinijeti klubu. Smatram da je ova struktura jedna tačka u vremenu i da ona treba da u što kraćem vremenu uradi kapitalne stvari. Teško će ovaj klub naći ovoliki broj ljudi koji će se boriti za klub. Moraju se poklopiti interesi, ambicije trenera i kluba, ako se to uklopi u model rada, onda je to u redu", istakao je Misimović.

Dodao je da se klub na čijem je čelu neće baviti radnjama van terena iako je takvih ponuda bilo.

"Ja impliciram to da svi znate da imamo u takmičenju i te radnje koje se događaju van terena. To ja znam i vi znate i bitno je ko se ne bavi time. Imali smo ponuda iz nekih klubova i upozorio sam ih da ću ih prijaviti", rekao je Misimović.