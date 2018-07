Osim otkrio šta Hrvati imaju a druge reprezentacije u regionu nemaju

"Ništa slučajno ne dolazi", komentar je legendarnog bosanskohercegovačkog trenera Ivice Osima na uspjeh hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu.

Osim, koji je reprezentaciju Jugoslavije vodio na Svjetskom prvenstvu 1990. godine, oduševljen je igrama Hrvatske. Otkrio je i koje su najveće razlike između Hrvatske i ostalih zemalja bivše Jugoslavije.

"Hrvatska je imala bolje kontakte sa Zapadom, tamo je više naučila. Posebno njihovi igrači koji tamo rade, s njima je lakše igrati i raditi. Iza Hrvatske stoji puno rada i talenta, imaju nekoliko izvanrednih igrača i dobro su iskoristili političku situaciju na Balkanu. Sve što im ide u prilog na jedan mudar način su iskoristili. Od nekadašnjih neprijatelja pravili su sebi prijatelje", rekao je Osim za "Sputnik".

Posebno je oduševljen izjavama hrvatskog selektora Zlatka Dalića.

"Medijski gledano, Hrvati su bili umjereniji nego mnogi drugi. Ono što Dalić priča, ona skromnost koju stalno spominje, to je vrlo bitno. Posebno je to bitno na našim prostorima, ovdje se mora ostati na zemlji", kaže Osim i dodaje:

"Stvarali su jednu pozitivnu klimu, a njihovi igrači su školovani na jedan drugačiji način. Nisu završavali karijeru s novcem koji dobiju u državama u kojima igraju, već su išli dalje i to su radili na najbolji mogući način. Nikoga nisu potcjenjivali, ali nikoga ni precjenjivali. To je najteže. To treba znati, a oni su to napravili. Sad će biti pompe oko njih, ali zaslužene".

Na pitanje koja je razlika između Hrvatske i ostatka bivše Jugoslavije on odgovara:

"Za razliku od ostalih Jugoslavena, Hrvati znaju bolje podnijeti i uspjehe i neuspjehe. Oni su, za razliku od ostalih, puno toga naučili, a mi ostali pravimo se da znamo sve i ne volimo učiti. Zbog toga sve ostale bivše države Jugoslavije trebaju biti pametne i izvući pouke od Hrvata. Treba prihvatiti da neko nešto bolje radi. To je najbolji put - imati nekoga za primjer. Zato je Hrvatska u finalu, a Srbija nije. Ostali trebaju biti pametni i iskoristiti iskustva Hrvatske", rekao je Osim i zaključio da će hrvatski fudbaleri sigurno duže ostati pri sebi i da njihova lijepa priča neće trajati kratko.

