Osječanka tvrdi da ju je nakon pobjede nad Benfikom pretukao fudbaler Dinama

Osječanka Iva Bošnjak danas je na društvenim mrežama objavila da ju je sinoć u Zagrebu pretukao fudbaler Dinama Ijaji Belive Atiemven.

Dvadesetogodišnja djevojka za "Index" je ispričala da se sve dogodilo nešto nakon 23 sata, u stanu fudbalera u zagrebačkom naselju Remetinec.

Za pomenuti portal je detaljno ispričala svoju stranu priče prema kojoj ju je 23-godišnji igrač iz Nigerije koji igra za zagrebački Dinamo tukao i gušio, a zbog svega je navodno intervenisala i policija. Ona ga je, priča, čekala u njegovu stanu.

"Postao je agresivan"

"Došao je malo prije 23 sata s prijateljem u stan, ja sam mu otvorila vrata. Pitao je što izvodiš, već je došao ljut. On je bio s prijateljem u dnevnom boravku, a ja sam otišla u sobu. Nakon pola sata prijatelj je napustio stan, a on je došao u krevet i legao pored mene. Ja sam ga pitala zašto ne možemo riješiti tu priču. Nakon dvije minute ustao je i počeo biti agresivan. Počeo je bacati moje stvari. Molila sam ga da prestane. Tad sam ga uhvatila za ruku, a on me bacio na krevet i počeo me gušiti. Jednom me rukom držao, a drugom gušio. Prestravila sam se, shvatila sam da mi je život u opasnosti", ispričala je za "Index" djevojka.

Kaže da je fudbaler Dinama nastavio da je tuče i kad je uspjela da se izvuče iz kreveta.

"Gurnuo me tako da sam lupila glavom u pod i vrata. Sakrila sam se pod umivaonik, izvukao me pa cipelario. Izvukla sam se i krenula izaći iz sobe, a on me na to gurnuo tako da sam pala i udarila glavom u donji dio vrata i pod. Udarila sam desnom stranom glave. Počeo me vući za noge i šutnuo me nogom. Pobjegla sam u wc i sakrila se ispod umivaonika. On je ušao u wc, vukao me za ruke i dovukao do hodnika. Vidio je da neću ustati pa me počeo šutati nogom i vikati mi da sam kurva", ispričala je.

Kako kaže, ni tu se nasilje nije zaustavilo.

"Rekao mi je da ja ne znam ko je on, da je igrač Dinama. Nakon toga je opet uzeo moje stvari i počeo bacati. Pokušala sam uzeti mobitel. Odmah kad sam uspjela dohvatiti mobitel nazvala sam policiju. Ja sam odmah napustila stan, skužila sam da će me ubiti ako ostanem tamo. Prije nego što sam izašla rekao mi je da ja ne znam tko je on, da je on igrač Dinama", prepričala je za "Index".

(Index.hr)