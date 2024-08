Osvojio EURO, potpisao za velikana, pa ostao bez žene (FOTO)

Španski fudbaler Alvaro Morata šokirao je javnost u ponedjeljak ujutru, jer je objavio da se razvodi od dugogodišnje supruge s kojim ima četvoro djece.

Morata je Alis Kampleo vjenčao 2017. godine, upoznali su se godinu dana ranije, važili su za par iz snova, ali izgleda da baš i nije sve onako kako se zamišljalo.

''Nakon vremena razmišljanja, Alis i ja smo doneli odluku da razdvojimo naše putove. Prekrasan odnos međusobnog poštovanja u kom smo se volili i puno pomagali. Bile su to prekrasne godine i rezultat njih je naše četvoro djece, koji su nesumnjivo nešto najbolje što smo ikada napravili. To je bolna odluka pa tražimo poštovanje i empatiju. Ne izmišljajte priče ni za minut isticanja jer ponavljam: poštovanja nikada nije manjkalo, samo mnogo nesporazuma u kontinuitetu koji malo po malo troše stvari. Alis će uvijek imati posebno mjesto u mom srcu i sve što smo zajedno doživeli bilo je nevjerovatno i veliko iskustvo'', napisao je Morata.

Takođe, i Alis se javila putem društvenih mreža.

''Alvaro i ja odlučili smo da se razdvojimo i to je najteža odluka koju smo donijeli u našim životima. Želim da razjasnim, kao što je on rekao, da nije bilo trećih strana ili bilo kakve vrste nedostatka poštovanja. Mogu samo da kažem da sam u ovih osam godina uz sebe imala osobu koja nije radila ništa osim što mi je davala prednost, brinula se o meni i poštovala me i zato ne mogu dopustiti bilo kakvu lažnu spekulaciju.''

(Telegraf.rs)

