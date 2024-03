Otac Mileta Svilara: Ubeđivao sam ga da igra za Srbiju

Otac Mileta Svilara, Ratko, oglasio se nakon što je izašla informacija da je golman Rome odlučio da više ne brani za Srbiju.

Kaže da je to vjerovatno tačno, ali i da će sa sinom popričati kada se on bude vratio sa treninga.

"Ja sam trenutno u Rimu, došao sam da gledam utakmicu. Koliko znam Mile je sinoć dao nekoliko intervjua, ali tu nije bilo reči o reprezentaciji. Jutros je otišao na trening oporavka, ima neku malu povredu koju vuče već tri, četiri nedelje. Ako se pojavila informacija da je neko iz Rome obavestio ljude iz Saveza onda je to verovatno tačno, ali u ovom trenutku ja ne mogu da Vam kažem više od toga. Kad dođe kući sa treninga i popričamo onda ću imati više informacija", rekao je Ratko Svilar za "Kurir".

Svilar je odigrao samo jedan meč za Srbiju, onaj protiv Katara 2021. godine.

"Ja sam Mileta oduvek ubeđivao da treba da prihvati poziv Srbije i da igra za nas. Međutim, on je rođen u Belgiji, igrao je sa većinom tih momaka koji sada igraju za reprezentaciju Belgije u mlađim selekcijama. Ja znam da je njemu najvažnije da brani za svoj klub, to mu je primarno, ali zaista ne znam šta se jutros dešavalo", kazao je, pa dodao:

"Mile nije bio nezadovoljan u reprezentaciji, znam da je bio nezadovoljan u Benfici kad nije branio. Ali to je jednostavno odluka trenera i nikad se nije mešao u to, njegovo je da samo još bolje trenira. I ja sam bio golman i znam da kad me stavi na klupu to je to, može on meni da objasni i obrazloži svoju odluku, ali ja se u to nisam mešao. Ja sam branio za reprezentaciju i smatrao sam da treba mnogo više da branim, ali kad je takva odluka trenera šta da radim. Igrač može da se buni koliko hoće, ali uvek je odluka na kraju na treneru. Da sam ja trener meni bi Mile odigrao već 150 utakmica za ne znam koji prvi tim".

Svilar u posljednje vrijeme brani zaista dobro za Romu, dok su mu u reprezentaciji konkurencija Đorđe Petrović, Vanja Milinković-Savić i Predrag Rajković.

"On je zaista objektivan i dok nije počeo da brani za Romu niko ga nije ni jurio. Nije se ni ljutio niti mu je bilo krivo kada ga Piksi nije pozivao za reprezentaciju, jer je i sam rekao da ako ne brani za Romu da ne može da brani za reprezentaciju. Srbija ima stvarno odlične golmane. Vanja brani u Torinu, Rajković isto odlično u Španiji i sad ovaj mali Đorđe Petrović u Čelsiju je zaista sjajan. Nikada nije bio ljut, čak je i opravdavao postupke selektora da ga ne pozove, jer nije branio u klubu. Šta god da odluči to je njegova odluka, on je mlad, ima 24 godine. Ja sam uvek želeo da igra za Srbiju i da on bude prvi golman. Ali dobro, to je život, nekad ide, nekad ne ide", zaključio je Svilar stariji.

(b92)

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.