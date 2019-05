Otkrivena tajna: Zašto fudbaleri ne piju vodu već je ispljunu na teren

U Ligi šampiona ostao je još samo jedan korak, finale, a osim odličnog fudbala mnogima je sigurno upala u oko jedna stvar - sve češće pljuvanje vode po terenu.

U finalu ćemo gledati Harija Kanea, kapitena engleske reprezentacija i napadača Totenhema, najvećeg iznenađenja Lige šampiona, a upravo je Kane jedan od brojnih fudbalera koji često na terenu umjesto da popiju tekućinu, njome samo isperu usnu šupljinu te je ispljunu van.

I Kristiano Ronaldo, velika zvijezda fudbala, tokom tekme više pljuje nego što pije. Neki igrači, piše New York Times, ne žele patiti od nadutosti i samo se žele osvježiti radi vrućina, dok se kod drugih to "pljuvanje" čini gotovo namjerno i planski. Igrači preziru otkrivati tajne svojih fitnes režima, ali neki nutricionisti smatraju da koriste tehniku ispiranja ustiju otopinom ugljikohidrata.

Više od deceniju rezultati u sportovima kod kojih je krucijalna izdržljivost pokazuju da sportisti mogu imati bolje performanse ako tokom takmičenja (ili treninga) isperu usta otopinom koja sadrži ugljikohidrate. Tajna je u tome, kažu, što receptori u ustima šalju signale centru za ugodu u mozgu, a mozak to shvati kao znak da je još energije na putu pa mišići mogu još malo "pogurati" i nema razloga da se osjećamo iscrpljeno.

Na neki način varamo mozak, to je taj mehanizam", kaže Asker Jeukendrup, sportski nutricionista i psiholog koji je, skupa s kolegama sa univerziteta u Birminghemu, 2004. detektovao da ispiranje otopinom ugljikohidrata pomoglo biciklistima da jednu minutu ranije završe 40-kilometarsku etapu.

Ekipa Engleske odbila je razgovarati o svojim taktikama koje su koristili na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, ali osoba upoznata s režimom ekipe kaže kako je ispiranje otopinom ugljikohidrata nešto što je ekipa radila u prošlosti, te je to relativno standardna praksa.

Jedan fizioterapeut u Premijer Ligi kaže kako se taktika koristi za podizanje energije, kako bi se izbjegao osjećaj težine u želucu i izbjeglo grčeve. Jedan naučnik kaže kako nije nemoguće da se od gutanja te tekućine jako nadraži želudac, pa ju je bolje "progrgljati" i ispljunuti.

Istraživanja pokazuju kako je "idealan" scenarij grgljati tekućinu kojih desetak sekundi kako bi svi receptori na jeziku bili potpuno "uvjereni" da slijedi unos ugljikohidrata.

"Nadam se da ne umišljamo, i da je to sve stvarno i namjerno, jer to znači da je prava nauka ušla u sport", kaže Jeukendrup koji je sada profesor metaboličkih procesa na Loughborough University u Engleskoj.

Naravno i to je samo svojevrsno zavlačenje jer ne može održati igrače neograničeno dugo. Ugljikohidrati se u nekom trenutku moraju zaista unijeti kako mišići tijela ostaju bez glikogena, zaliha glukoze iz koje se "izvlači" energija tokom fizičkih napora. Jedno istraživanje pokazuje kako je samo ispiranje tekućinom idealno za aktivnosti između 30 minuta i sat vremena, no s obzirom da utakmice traju od 90 minuta do dva sata, ta bi tehnika mogla, zapravo, biti kriva. To kaže Lindsi Botoms, fiziolog sa univerziteta Hertfordshire u Engleskoj.

"Trebali bi popiti malo te otopine, a ne pljuvati ju van. Da se mene pita, idealno je deset sekundi je držati u ustima, a onda i progutati kako bi se postigao najbolji učinak", kaže Bottoms.

Istraživanja na ovu temu tek su u začecima, a neke studije kažu da je idealna količina otopine ugljikohidrata koja se mora konzumirati veća od količine tečnosti koja se popije tokom cijele utakmice.

Iako je jasno da mišići dobiju ekstra "šut" energije pitanje je, kaže Jeukendrup, utiče li to na tehniku igre, dodavanje, pucanje, taktiziranje i druge stvari. Je li dodatna količina ugljikohidrata zaslužna za penale koje su "odradili" u utakmici s Kolumbijom , ili je to ipak malo "nategnuto"?

"Ne bih baš išao tako daleko, ne želimo preuzeti taj uspjeh", kaže uz smijeh Ian Rollo, glavni naučnik za Gatorade Sports Science Institute u Velikoj Britaniji. "No, ispiranje ili unošenje ugljikohidrata ne može škoditi, a ne treba zanemariti niti placebo efekt, pa zašto si onda ne pomoći na svaki mogući način."

Njujorška kompanija imena Unit Nutrition na tržište je izbacila glukoznu otopinu a trenutno se njen učinak, posebno na sportiste, testira u saradnji s Michigan State univerzitetom. Prvi rezultati pokazuju kako ispiranje usta poboljšava performans 15 minuta, a djeluje tako da smanjuje umor i povećava nivo koncentracije.

"Za igrače koji su već iscrpljeni dugotrajnim utakmicama to ne donosi čarobne udarce ili ne znam kakve sposobnosti, ali im maksimizira fokus da ne pokleknu pred umorom", kaže David Ferguson, profesor psihologije sporta na Michigan Stateu.

"Koristiti ćete svaki mogući trik koji možete da pojačate kognitivni fokus nakon dva sada intenzivne utakmice. Ima li znanosti iza toga, ne da sam ja svjestan toga. Može li škoditi? Apsolutno ne posebno ako sportaši vjeruju u to i misle da je to vitalni dio njihovog uspjeha", kaže Ferguson, piše Express.hr.