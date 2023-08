Otkriveno šta su navijači AEK-a rekli policiji

Ukupno je privedeno 97 hrvatskih državljana nakon huliganskog sukoba u Atini u kojima je život izgubio 29-godišnji navijač AEK-a Michalis Katsouris.

Prema neslužbenim informacijama iz ministarstva spoljnjih poslova sutra će se održati sudsko ročište, nakon čega bismo mogli saznati koliko će se navijača kazneno goniti, koliko prekršajno goniti, a koliko će ih možda biti pušteno na slobodu.

“Oko 21.50 izašao sam ispred stadiona AEK-a u New Philadelphiji popiti pivo. U 23 sata, dok sam sjedio na mjestu događaja, odjednom sam čuo petardu i vidio oko 200 ljudi u crnoj odjeći kako trče prema meni. Tada me je jedan od njih udario bocom po glavi, a zatim me nekoliko njih počelo udarati rukama. Čim su otišli, otišao sam u bolnicu. Liječnici su mi rekli da ostanem 72 sata jer sam imao hematom na glavi”, rekao je teže povrijeđeni navijač AEK-a za news.it.

Drugi povrijeđeni je izjavio da je otišao ispred stadiona uzeti sezonsku ulaznicu.

“Stigao sam na stadion oko 19.30 i sjedio u obližnjoj pivnici do 23 sata. Dok sam odlazio, čuo sam ljude kako viču. Ništa mi nije bilo jasno. Tada me je kamen pogodio, pao sam i vidio skupinu ljudi kako trči prema meni. Prolazeći su me udarali.”

Treći povrijeđeni tvrdi da je pored stadiona bio s maloljetnim sinom.

“Išli smo po ulaznice. Oko 23.30 sam izašao iz automobila i odmah me je napalo nekoliko ljudi, udarali su me palicama. Lica su im bila pokrivena. Sina mi je prijatelj pokupio i odveo ga kući.”