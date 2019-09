Oven: Kapelo mi je uništio karijeru

Majkl Oven, osvajač Zlatne Lopte 2001., povukao se iz profesionalnog fudbala prije šest godina, kad su mu bile 33.

U svojoj novoj knjizi "Reboot - My Life, My Time" žestoko je udario po legendarnom italijanskom treneru Fabiju Kapelu, bivšem engleskom selektoru kod kojeg je odigrao tek jednu utakmicu.

"Fabio je došao s osjećajem da mora nešto promijeniti. Prva promjena sam bio ja. Bez objašnjenja je završio moju teško stečenu karijeru reprezentativca. To nisam zaslužio", započeo je bivši napadač Liverpula i Real Madrida pa nastavio:

"Ne samo da je uništio moju karijeru, on je nanio i ogromnu štetu engleskom fudbaluu, za što je bio nevjerovatno plaćen. Najgore je to što je bio jedan od najneuspješnijih trenera u istoriji engleskog fudbala. On je bio apsolutno sr*nje."

Ni ostatku reprezentativaca s njim nije bilo jednostavno zato što bivši trener Juventusa, Real Madrida i Milana nije znao govoriti engleski jezik.

"Na prvom sastanku s njim primijetili smo da je bio vrlo strog kad je u pitanju hrana, a druga stvar je bila to što nije znao ni riječ engleskog. Samo smo se pogledavali i pitali se: "Pa kako će nam on nešto objasniti?'"

Ovenn je za Englesku odigrao 89 utakmica i zabio 40 golova, a penzionisao se kao igrač Stouk sitija 2013. U karijeri je još igrao za Liverpul, Real Madrid, Njukasl i Mančester junajted.

Kapelov zadnji posao je vođenje kineskog Jangsu Suninga 2018. godine, a Englesku je vodio od 2008. do 2012.

