Ovo je ludo: Farani u Banjaluci doživjeli šok

Fudbaleri Ki Klaksvika sutra u Banjaluci igraju revanš meč kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Borca u kojem brane prednost od 2:1.

Ekipa sa Farskih Ostrva u ponedjeljak je doputovala u Banjaluku i doživjela pravi temperaturni šok.

U njihovom Klaksviku ovih dana živa u termometru dostiže oko 12-13 stepeni celzijusa a u gradu na Vrbasu ih je dočekalo tropskih 38.

"Sa +13 u Klaksvík na * 38 u Banajluku. Ludo", naveo je ovaj klub na društvenoj mreži X.

Farani ističu da će ipak spremni dočekati odlučujući duel sa Borcem ali vidljivo je da im neće biti nimalo prijatno sutra naveče na Gradskom stadionu što je možda i velika šansa "crveno-plavih".

We have arrived in Banja Luka! From 13 in Klaksvík to 38+°C in Banja Luka. Insane. The lads are in good mood and we are super excited for some days in the second biggest city in the country. KOYR Á KÍ! : @MatchdayNO pic.twitter.com/Ov4Sc6TVT6