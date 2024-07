Ovo je najbolja postava Evropskog prvenstva

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je idealnu postavu Evropskog prvenstva, koje se završilo u nedjelju.

Kao što je i očekivano, među najboljih 11 najviše je reprezentativaca Španije, koja je osvojila trofej pobjedom u finalu nad Engleskom.

Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF