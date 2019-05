Ovo je najbolji gol engleske Premijer lige

Gol Androsa Taunsenda protiv Mančester sitija u 18. kolu proglašen je najboljim golom nedavno završene sezone Premijer lige.

Veznjak Kristal Palasa postigao je u 35. minutu fantastičan gol iz voleja s 30 metara za vođstvo 2:1 u susretu koji je Palas šokantno dobio 3:2.

Siti je poveo preko Gundogana u 27. minutu, ali su gosti u razmaku od 33. do 35. minute dali dva gola, a Luka Milivojević je iz penala u 51. minuti povisio na 3:1. Pet minuta prije kraja smanjio je De Brujne.

Taunsendu je to bio jedan od šest golova ove sezone.

With this absolute screamer, the 2018/19 @carling #PL Goal of the Season goes to…@andros_townsend #PLAwards pic.twitter.com/WmAG163YG8