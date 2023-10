Ovo je najmlađi strijelac u istoriji Južne Amerike

Istorija južnoameričkog fudbala ispisana je u La Pazu, na nadmorskoj visini od 4.058 metara kada je Kendri Paez u 45. minutu zatresao mrežu Bolivije. Mladi Ekvadorac je sa 16 godina i 161 danom postao najmlađi strijelac u istoriji KONMEBOL zone i u kvalifikacijama za Mundijal 2026.

Ofanzivac Independijentea del Valje postao je poznat ljetos kada je 5. juna potpisao ugovor sa Čelzijem čiji će član postati od 4. maja 2025. godine kada bude napunio 18 godina. Omaleni dribler, kome je bar po stilu igre Lionel Mesi idol, najmlađi je debitant u istoriji ekvadorskog fudbala jer je za prvi tim Independijentea zaigrao sa 15 godina.

Kendry Páez becomes the youngest player to score in Conmebol qualifying history — 16 years, 161 days. Youngest to debut with Ecuador, also youngest to debut in Conmebol World Cup qualifying. Looks like great piece of business for Chelsea as they signed Kendry last March. pic.twitter.com/HalY2bo4Ax