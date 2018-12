Ovo je snimak sukoba u kojem je poginuo navijač Intera

Navijač Intera koji je juče pregažen kombijem prije utakmice Intera i Napolija (1:0) preminuo je od povreda u bolnici.

Daniele Belardineli, 35-godišnjak iz Varezea, poginuo je u navijačkom sukobu uoči derbija u Milanu. On je s ostalim navijačima Intera napravio sačekušu Napolitancima dva kilometra prije stadiona.

Gostujući navijači u bijegu su ga pregazili kombijem, a u sukobu su četvorica navijača Napolija ubodena nožem.

"Posljednji trenuci okršaja navijačkih grupa dviju ekipa su se događali oko 19:30. Kombi Napolijevih navijača putovao je prema stadionu kada su ih dočekali ultrasi Intera koji su palicama i lancima počeli udarati po njemu. To je isprovociralo reakciju Napolijevih navijača koji su izašli iz kombija kako bi se sukobili s Interovim navijačima. Jedan od njih je završio s ranom u trbuhu zbog uboda nožem, dok su ostali prošli s blažim povredama. Vratili su se u kombi i brzo pokušali pobjeći s mjesta nereda, no pritom su pregazili navijača Intera. Odvezen je u bolnicu, operisali su ga, ali operacija mu nije spasila život", piše Corriere.

Društvenim mrežama kruži snimka sukoba.

Inter vs Napoli 26.12.2018

1 person is dead and 4 others stabbed. pic.twitter.com/QUKtVRBKpk