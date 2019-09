Ovog vikenda utakmice 11. kola BHT Premijer lige BiH

Zadovoljio bi nas i bod jer bismo ostali prvi nakon 11. kola, poručio je u petak Amar Osim, šef stručnog štaba Željezničara, uoči subotnjeg derbija BH Telecom Premijer lige BiH na "Tušnju" protiv drugoplasiranog Tuzla sitija.

Zanimljivo je da u tri dosadašnja međusobna ogleda nijedan od ova dva tima nema upisanu domaću pobjedu. "Građani" su slavili u novembru prošle godine na "Grbavici" 3:2, a "Željo" u Tuzli iste godine u avgustu 2:0, te proljetos 3:0.

"Ako gledamo da igramo sa ekipom kojoj bježimo samo dva boda, bilo bi zadovoljavajuće da ostanemo neporaženi. Značilo bi to da ćemo ostati ispred njih, a treba ih smatrati konkurentom. Pokazali su da vrijede i treba ih ozbiljno shvatiti", kazao je Osim.

"Željo" će, iako gost, u subotu biti jači i za podršku svojih navijača sa tribina.

"Faktor koji zna biti olakšavajući, kod nas je često otežavajući. Oni nemaju navijača i pritisak. Nemaju mnogo publike i to im olakšava stvar, bez namjere da ikoga vrijeđam. To što nemaju navijačku bazu oni zasad koriste. Super su efikasni u smislu da im je kvalitet ispred kvantiteta. Ne gube energiju na nebitne stvari, daju golove iz manjeg broja prilika. To je njihov kvalitet koji nema svako", smatra Osim.

Tuzlaci su ove sezone najprijetnije iznenađenje. Njihovu odličnu seriju od osam utakmica bez poraza, računajući i Kup BiH, zaustavio je prošle srijede Velež.

"U 'Vrapčićima' smo naletjeli na izuzetno raspoloženog protivnika, koji nam nije dozvolio našu igru. Susret sa Željezničarom biće drukčiji, jer je u pitanju jedan od naših najboljih timova. Imamo veliki respekt i poštovanje za ekipu Amara Osima, ali imamo svoje kvalitete. Igraćemo hrabro, muški, motivisano, pa neka pobijedi bolji", rekao je Milenko Bošnjaković, trener Tuzla sitija.

Zanimljivo bi drugog dana vikenda trebalo biti u Mostaru. Na stadionu "Pod Bijelim brijegom" snage će odmjeriti Zrinjski i Široki Brijeg. Gosti sa "Pecare" hercegovački derbi dočekuju nakon turbulentnog razdoblja predvođeni svojim ovosezonskim trećim trenerom Tonijem Karačićem.

"Pred Širokim je 'utakmica svih utakmica' i učinićemo sve da ostvarimo što pozitivniji rezultat. 'Pod Bijelim brijegom' se nećemo braniti. Cijenimo i maksimalno respektiramo Zrinjski, ali neće biti iznenađenje ako u nedjelju i pobijedimo te uhvatimo kakav-takav priključak s gornjim domom, gdje je Širokom objektivno i mjesto", kazao je Karačić.

"Plemići" su se dobrim partijama u posljednje vrijeme vratili u vrh, a sada je pred njima nekoliko zahtjevnih utakmica. Počinju sa Širokim, zatim u Mostar dolazi Sarajevo, pa je na rasporedu gradski derbi sa Veležom, te onda duel sa Željezničarom.

"Idemo iz utakmice u utakmicu. Fokusirani smo na Široki Brijeg, koji nije na najbolji način počeo sezonu, ali stanje na tabeli sigurno ne daje pravu sliku o njima. Biće neizvjesno, ali očekujem da pružimo još jednu dobru partiju koja će nas ostaviti u vrhu", kazao je Hari Vukas, trener Zrinjskog.

Parovi 11. kola, subota: Zvijezda 09 - Radnik 16 časova, Tuzla siti - Željezničar 16, Čelik - Sloboda 19; nedjelja: Borac - Velež 17, Mladost - Sarajevo 16, Zrinjski - Široki Brijeg 16.

Premijer liga BiH