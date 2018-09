Ovog vikenda utakmice 12. kola BH telekom Premijer lige BiH

U reprizi utakmice šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine u subotu će ponovo na "Bilinom polju" snage odmjeriti Čelik i Krupa u 12. kolu BH telekom Premijer lige BiH.

Biće to i treći ovosezonski ogled ova dva tima, a gosti su, ako je suditi po statistici, ovoga puta barem blagi favoriti. Slavili su puleni Branislava Krunića 21. jula u prvom kolu BH telekom Premijer lige na domaćem terenu rezultatom 3:1 golovima Slobodana Milanovića i sada već svog bivšeg igrača Elvira Koljića. Uspješniji su bili i u zadnjem međusobnom ogledu u utakmici najmasovnijeg takmičenja, igranoj 19. septembra rezultatom 2:1. Inače, biće ovo sedmi ogled ove dvije ekipe, a sve što su Zeničani uspjeli napraviti do sada bio je tek jedan remi 11. marta prošle godine, rezultatom 0:0 u gostima. U svim ostalim susretima slavila je Krupa.

"Nećemo se baviti statistikom i istorijom. Nova utakmica se igra, kreće sve ispočetka. Prethodna igra ne može nam donijeti dobar rezultat u subotu. Naravno da smo mi u nekoj psihološkoj prednosti, jer nikome nije lako igrati protiv rivala kojeg nikada nije uspio savladati. Međutim, isto tako nikoga nije lako pobijediti tri puta zaredom. Nama je pobjeda sada nakon poraza u prošlom kolu kod Tuzle sitija i te kako potrebna. Biće promjena u kadru. Pritom imamo i povrijeđenih: Lazar Marjanović, Nikola Dujaković i Nemanja Marić", rekao je Branislav Krunić, šef stručnog štaba Krupe.

Fudbaleri Sarajeva igraju jednu od svojih najboljih sezona u minulih nekoliko godina. Govori to i liderska pozicija na tabeli, koju će u subotu braniti na domaćem terenu protiv Radnika iz Bijeljine. Semberci su na otvaranju sezone "ohladili" tim sa "Koševa" pobjedom od 2:1, ali je nedugo kasnije uslijedila odlična serija pulena Husrefa Musemića, koja još traje.

"Dobro je kad gledamo tabelu i rezultate. Ipak, nisam u potpunosti zadovoljan dosadašnjim dijelom sezone. Moramo biti još bolji. Igramo na dva fronta. Daleko je kraj i maj 2019. godine. Trebalo je do sada da imamo tri ili četiri boda više. Uvijek može bolje. Raspored je zgusnut. Neki igrači su umorni, ali iz svakog izvlačimo maksimum. Dolazi nam Radnik, ekipa koja voli igrati otvoreno i to je dobro za nas. Njihov Velibor Đurić je kvalitetan igrač, a imaju još nekoliko fudbalera na koje treba obratiti pažnju. Ne smijemo dovesti sebe u situaciju da ganjamo rezultat, to je primarni cilj", najavio je Musemić.

Parovi 12. kola, subota: Čelik - Krupa 16 časova, Tuzla siti - Široki Brijeg 16, Zrinjski - Sloboda 16, Zvijezda 09 - Mladost DK 16, Sarajevo - Radnik Bijeljina 20; nedjelja: Željezničar - GOŠK 19.

Premijer liga BiH

1. Sarajevo 11 7 3 1 24:8 24

2. Željezničar 11 6 4 1 17:7 22

3. Zrinjski 11 7 1 3 16:11 22

4. Sloboda 11 5 3 3 8:4 18

5. Široki Brijeg 11 4 5 2 12:6 17

6. Radnik 11 3 5 3 8:8 14

7. Čelik 11 3 5 3 7:12 14

8. Krupa 11 2 5 4 16:17 11

9. Tuzla siti 11 3 2 6 9:13 11

10. Mladost DK 11 2 4 5 10:16 10

11. GOŠK 11 1 4 6 8:18 7

12. Zvijezda 09 11 0 5 6 7:22 5