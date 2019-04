PAOK prvak Grčke nakon 34 godine

Fudbaleri PAOK-a osvojili su titulu Grčke prvi put poslije 34 godine kolo prije kraja šampionata.

PAOK je u meču 29. kola Superlige Grčke pobedio Levadiakos rezultatom 5:0 i tako ovjerio titulu.

Novi grčki šampion je još u prošlom kolu mogao da dođe do slavlja, ali tada nije došao do pobjede i proslavu je ostavio za domaći teren i svoj legendarni stadion "Tumba".

Domaćin je poveo već u trećem minutu utakmice, kada ih je u prednost doveo Skakov. Drugi gol na meču bio je djelo Bisesvara, koji je realizovao penal pet minuta kasnije.

Još jedan jedanaesterac za crno-bijele nije iskoristio Pelkas, ali je pitanje pobjednika poslije prvih 45 minuta bilo riješeno i slavlje domaćih navijača je već uveliko bilo u toku.

U drugom poluvremenu u listu strijelaca upisali su se Varela i po drugi put Skakov za 4:0, a konačan rezultat utakmice postavio je Sviderski u 81. minutu meča.

Prvi put od 1985. godine, a treći put u klupskoj istoriji, crno-bijeli iz Soluna podigli su trofej prvaka Grčke. Prošlogodišnji šampion Grčke bio je AEK, koji je time prekinuo sedmogodišnju dominaciju Olimpijakosa.

#PAOK are champions of Greece and Thessaloniki is on pic.twitter.com/Z9gSjyBIEZ