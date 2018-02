PSŽ bez Nejmara čeka Real Madrid

Nejmar da Silva, najbolji igrač Pari Sen Žermena, doživeo je frakturu metatarzalne kosti i uganuće zgloba i neće moći da pomogne svom timu protiv Real Madrida.

Brazilac se povrijedio prošlog vikenda u velikom derbiju Lige 1 protiv Olimpika iz Marseja (3:0), pa će 'Sveci' bez njega pokušati da nadoknade poraz od 3:1 iz prvog susreta u Španiji, šestog marta u revanšu osmine finala Lige šampiona.

Nejmar se previjao od bolova, poslije čega nije mogao da sakrije suze kada su ga iznosili sa terena.

Fantastični napadač stigao je na startu sezone u Pariz iz Barselone za rekordnih 222 miliona evra, a do sada je na 29 mečeva postigao 30 golova, uz 17 asistencija.

Vicešampion Francuske nije saopštio koliko će nekadašnji igrač Santosa odsustvovati sa terena, ali je oporavak od ovakve povrede najčešće dugačak između šest i osam nedjelja.

Neymar's status for #PSG against Real Madrid will be in question after this nasty ankle injury ... pic.twitter.com/krFQTavVgG