PSŽ doveo Pabla Sarabiju iz Sevilje

Pari Sen-Žermen doveo je prvo ovoljetno pojačanje. Riječ je ofanzivnom veznom fudbaleru Pablu Sarabiji (27), koji je do sada nastupao za Sevilju.

Iz PSŽ-a su na klupskom Twitter profilu objavili da je Sarabija potpisao ugovor na pet godina. Iako nisu objavljeni detalji transfera, mediji su ranije naveli da će PSŽ španskom klubu platiti 18 miliona evra, koliko je iznosila otkupna klauzula. Sevilja je pokušala zadržati Sarabiju novim ugovorom sa povećanom platom, ali nije uspjela jer su Parižani aktivirali oslobađajuću klauzulu, koja je u odnosu na današnje cijene na fudbalskom tržištu bila dosta niska.

Sarabia je dijete Real Madrida. Prošao je omladinsku školu "kraljevskog tima", nakon čega je zaigrao za "B" tim. Za prvi tim Reala odigrao je samo jednu utakmicu, da bi u julu 2011. godine prešao u Getafe. Nakon pet odličnih sezona nastavio je karijeru u Sevilji za koju je odigrao 151 takmičarsku utakmicu i postigao 43 gola.

Bio je evropski šampion sa U19 i U21 reprezentacijom Španije, ali za seniorsku selekciju još uvijek nije debitovao.

We are delighted to announce @Pablosarabia92, the 27-year-old attacking midfielder from @SevillaFC_ENG, has signed a five year contract with @PSG_English! You can catch Pablo's arrival on Friday on https://t.co/E6vTM9jbI5#WelcomeSarabia #ICICESTPARIS pic.twitter.com/m3eU9Hy4JK