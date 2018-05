PSŽ dovodi Milinković-Savića ako izbjegne sankciju UEFA

Sergej Milinković-Savić, vezni fudbaler Lavija, mogao bi na ljeto da pređe u redove francuskog šampiona Pari Sen Žermena, javlja ugledni list L'Ekip.

Kako se navodi, jedan od uslova prelaska srpskog fudbalera u Pariz, koji je viđen kao zamjena za penzionisanog Tijaga Motu, je da PSŽ izbjegne sankciju od Evropske kuće fudbala (UEFA) za kršenje finanskijskog fer-pleja.

Parižani su uzdaju u dobre odnose sa menadžerom Milinković-Savića, Matejom Kežmanom, inače bivšim fudbalerom PSŽ-a od 2008. do 2010. godine.

PSŽ nije jedini koji hoće 23-godišnjeg vezistu, sa 14 golova i devet asistencija ove sezone, jer su veliko interesovanje pokazali Juventus, Mančester junajted, Mančester siti, Real Madrid i Čelsi.

Jedno je sigurno, predsjednik Lacija neće pustiti Sergeja za cijenu ispod 100 miliona evra.

Sergej Milinkovic-Savic: PSG keen. Man United referenced again. Developments after the weekend will be pivotal. https://t.co/sOWI2A365s #mufc #psg pic.twitter.com/NsMNrLJXuA