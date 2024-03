PSŽ mijenja filozofiju rada, promjene na pomolu

Glavni čovjek Pari Sen Žermena, Naser Al Kelaifi istakao je da njegov tima sada kreće s drugačijom filozofijom.

Od kupovine kluba u ovom timu su igrali Zlatan Ibrahimović, Edinson Kavani, Dejvid Bekam, Anhel di Marija, Nejmar, Lionel Mesi, no nisu uspjeli da dođu do titule prvaka Evrope. Sada kreću sa drugačijom planom, tačnije da prave tim za budućnost.

’’Liga šampiona je duga priča. Rekli smo na početku sezone da želimo da stvorimo tim za budućnost, tim koji može zajedno da igra šest do osam godina. Imamo najmlađi tim u četvrtfinalu, najmlađi u 10 najboljih u Evropi. Ponosni smo na to. To je naša strategija. Mladi igrači i mladi francuski igrači’’, kaže Al Kelaifi u razgovoru za Radio Monte Karlo.

Pari Sen Žermen je ušao u čevrtfinale Lige šampiona i sada čeka ime novog rivala.

