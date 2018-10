PSŽ navijačima Zvezde: Možda vas ne pustimo na stadion

Pari Sen Žermen sve ozbiljnije pristupa pripremi za meč sa Crvenom zvezdom, ali i sa druge strane, kako bi na tribinama sve proteklo idealno.

U protekla dva dana, Le Parizijen je objavio da se očekuju oko 2.000 navijača Crvene zvezde koji su kupili dostupne ulaznice, bez bilo kakvog organizovanja i planiranog grupisanja.

To je i logično s obzirom na suspenziju izrečenu Crvenoj zvezdi, srpskom šampionu zabranjeno je dijeljenje, odnosno prodaja ulaznica za gostovanja i poseban sektor gdje bi svi bili smješteni, što nije bilo dovoljno da zaustavi individualne pokušaje da se do ulaznica dođe.

Ništa Zvezdaše nije moglo da spriječi da dođu do ulaznica u Salcburgu, nešto slično viđeno je u Parizu, gdje su se mnogi na razne načine snašli kako bi do karata došli, a pred sam meč, klub je kontaktirao sve kupce karata čija su imena lako prepoznata kao srpska, i to mejlom sljedeće sadržine.

"Poštovani, kupili ste ulaznicu za meč Lige šampiona između PSŽ-a i Crvene zveezde 3. oktobra u Parizu. Ovaj meč UEFA je proglasila riskantnim i moramo da apelujemo na sve navijače Crvene zvezde da izbjegnu predstavljanje obilježja klubova kako bi se osigurala bezbjednost svih gledalaca. Svi zaposleni u bezbjednosnom sektoru zadržaće pravo da zabrane ulaz gledaocima za koje se procjeni da su se oglušili o ovu preporuku", navodi se u pismu dostavljenom Telegrafu od jednog navijača.

