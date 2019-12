Paklen žrijeb za nokaut fazu Lige šampiona: Siti napada Real

Poslije grupne faze u Nionu je održan žrijeb za nokaut fazu Lige šampiona.

Tako je određeno da će se u završnici najjačeg kontinentalnog takmičenja održati sljedeći dvomeči: Borusija Dortmund - PSŽ, Real Madrid - Mančester siti, Atalanta - Valensija, Atletiko Madrid - Liverpul, Čelsi - Bajern, Lion - Juventus, Totenhem - Red Bul Lajpcig, Barselona - Napoli!

The full #UCLdraw Borussia Dortmund vs PSG Real Madrid vs Man City Atalanta vs Valencia Atletico Madrid vs Liverpool Chelsea vs Bayern Lyon vs Juventus Tottenham vs RB Leipzig Napoli vs Barcelona Some unreal matches!