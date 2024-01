Palestina došla do velikog boda na Azijskom kupu, ludnica na tribinama (VIDEO)

Fudbaleri Palestine stigli su do prvog boda na Azijskom kupu nakon što su odigrali 1:1 sa selekcijom Ujedinjen Arapskih Emirata.

Ujedinjeni Arapski Emirati su poveli u 23. minuti preko Sultana Adila. Palestina je u finišu prvog dijela imala penal, ali ga u gol nije pretvorio Tamer Sejam.

Pet minuta igre u nastavku i Palestina je došla do izjednačenja nakon što je Bader Naser poslao loptu u vlastitu mrežu.

AN OWN-GOAL AND PALESTINE ARE LEVEL WITH UAE! pic.twitter.com/KZA7c48S7S