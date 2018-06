Panama prokockala šanse, "crveni đavoli" zabijali

Fudbaleri Belgije savladali su Panamu rezultatom 3:0 i tako došli do prvih bodova u grupi G.

Iako rezultat ne govori tako Belgijanci su teško došli do ove pobjede, a Panama je propustila nekoliko savršenih prilika za pogodak.

Fudbaleri Paname su pružili dostojan otpor "crvenim đavolima", i na poluvrijeme su otišli sa 0:0, ali su odmah na startu drugog poluvremena popustili.

Nevjerovatan pogodak zabio je Mertens u 47. minutu.

Na 2:0 povećao je Romelu Lukaku u 69. minutu, a isti igrač postavio je konačnih 3:0 šest minuta kasnije.

Od početka meča Belgija je počela da opravdava ulogu velikog favorita. Napadali su Belgijanci, ali se Panama dobro branila, pa su "crveni đavoli" teško dolazili do izglednijih prilika, ali ih je ipak bilo.

Prvi je šansu propustio Karasko, a potom i Azar koji nije iskoristio lošu reakciju kapitena Paname Romana Toresa. Najbliži golu bio je Lukaku nekoliko minuta kasnije, ali se Tores iskupio i spasio čist pogodak.

Već na startu drugog dijela Panama nije mogla da spasi svoj gol. Nakon ubačaja, igrači Paname su uspjeli da izbace loptu, ali samo na nogu Mertensa koji ju je savršeno dočekao i pogodio za prednost.

WHAT A STRIKE BY MERTENS #WorldCup #BELPAN pic.twitter.com/kyfoAleitg

Imala je i Panama svoje prilike. Jedna dobra prilika dogodila se u 55. minutu kada je Muriljo primio dugi pas i šutirao, ali se Kurtoa istakao na golu Belgije.

U 69. minutu novi šok za Panamu. De Brujne je uputio savršen centaršut, a Lukaku je pospremio loptu u mrežu i duplirao prednost Belgije. Lukaku je zabio svoj drugi pogodak na utakmici smo šest minuta kasnije kada je rutinski realizovao kontranapad.

What a powerful header by Lukaku. But that assist by Kevin De Bruyne was filthy #BELPAN #WorldCup pic.twitter.com/UIsOyA6OgV