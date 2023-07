Pančev: Je li ono tornado sinoć prošao kroz Beograd ili je to bila Zvezda?

Bivši fudbaler Crvene zvezde Darko Pančev izjavio je za Sportal nakon utakmice "crveno-bijelih" i Fiorentine da ne zna da li je tornado sinoć prošao kroz Beograd ili je to bila igra Crvene zvezde.

Fudbaleri Crvene zvezde ubjedljivo su sinoć savladali italijansku Fiorentinu sa 5:0 (5:0) u prijateljskom meču, koji je šampionu Srbije poslužio kao generalna proba pred start nove sezone.

"Ne znam je li od 20 časova do 20.30, u tih pola sata, kroz Beograd prošao tornado, onaj što već nekoliko dana hara Balkanom, ili je ono bila Zvezda, to me interesuje. Opet su tu poređenja s nama iz 1991. godine. To je s jedne strane dobro, jer znači da tim vredi, ali ne treba nikog ni sa kim porediti, ovi momci su pokazali da su odlični na svoj način, u skaladu s ovim vremenom", istakao je Pančev.

Dodaje da je za srpski fudbal vrlo bitno što je Crvena zvezda direktni učesnik Lige šampiona.

"Gledao sam utakmicu protiv Fiorentine, to baš deluje dobro. Za sve ovo vreme koliko Zvezda dominira i osvaja titule, uvek napreduje i sve je bolja. Velika je stvar što je Zvezda direktni učesnik Lige šampiona, ne samo za klub i srpski fudbal, već i za fudbal u regionu, pa i za nas u Makedoniji. I ovde ima zvezdaša kao što znate. Terzić radi odličan posao, njegovi saradnici isto, to se vidi, to se odražava i na teren, pa i na rezultate. Uživaćemo u novoj sezoni", zaključio je Pančev.