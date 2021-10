"Pandora papers": Gvardiolin tajni račun u Andori

Trener Mančester Sitija Pep Gvardiola nalazi se među imenima javnih ličnosti za koje se u aferi "Pandora papers" navodi da su na tajnim računima krili pravo bogatstvo i da su koristili razne načine za izbjegavanje plaćanja poreza.

Kako navode "La Sexta" i "El Pais", trener šampiona Engleske je dok je još igrao imao ofšor račun u Andori do 2012. godine iskoristivši poreske povlastice za bogate koje je uvela Vlada Marijana Rahoja.

Ono što je sporno je da Španac do tog trenutka to nije prijavio poreskoj policiji u svojoj domovini, a na račun je uplaćivao novac koji je zaradio dok je igrao za katarski Al Ahli od 2003. do 2005. godine.

Preko računa je, prema pisanju španskih medija, provukao oko 500.000 evra, na koje je platio samo 10 odsto poreza koji je odredio ministar španske Poreske agencije Kristobal Montoro.

Inače, Gvardiola se pojavljuje kao predstavnik kompanije pod nazivom "Repox Investments", koju je koristio kako bi sakrio svoj identitet dok je kroz banku Privada d'Andorra provlačio novac koji je od 2007. do 2012. zarađivao kao trener u Barseloni.

Za aferu "Pandora papers" se veže i ime trenera Real Madrida Karla Anćelotija, za kojeg se navodi da je imao određene manevre kako ne bi plaćao porez od 2013. do 2015. godine.

U narednim danima, kako se navodi, biće objavljeno oko 12 miliona dosijea iz ofšor kompanija koje bogatima i slavnima pružaju šeme za izbjegavanje plaćanja poreza. Međutim, kako se navodi, većina onoga što su poznate ličnosti radile i još rade nije nelegalno već samo neetično.

U pravljenju izvještaja, koji je u nedjelju objavio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara, bilo je uključeno 600 novinara iz 150 medija u 117 zemalja, a među poznatim imenima koja su imala tajne račune navodi se i nekadašnji šampion svijeta u Formuli 1 Žak Vilnev te njegov zemljak Kanađanin i višestruki šampion u umjetničkom klizanju Elvis Stojko.

Svjetski mediji navode da će naredni dani pokazati da li je porez izbjegavao i aktuelni i sedmostruki šampion svijeta u Formuli 1 Luis Hamilton, čije ime je isplivalo u aferi 2017. godine pod nazivom "Paradise papers". Tada je navedeno da postoje dokazi da je izbjegao plaćanje 16,5 miliona funti poreza od kupovine luksuznog aviona.