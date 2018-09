Pao prvi gol u Ligi šampiona, majstorija Mesija

Čekali smo pola sata na prvi gol dok priliku nije dobio on – Lionel Mesi.

Argentinac je "otvorio" Ligu šampiona postigavši premijerni gol u takmičenju u sezoni 2018/2019.

Naravno, nije postigao običan gol već je još jednom zadivio svojom impresivnom vještinom.

Mesi je u 32. minutu zatresao mrežu PSV Ajndhovena na Kamp Nou, savršenim šutom iz slobodnog udarca sa oko 18 metara.



Golman Holanđana Joren Zoet nije imao šanse, ispružio se koliko je dug, ali je lopta imala takav efej da je bukvalno "bježala" od njega ka desnoj stativi.

