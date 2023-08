Pao rekord: Utakmicu kupa izgubili 29:1

Fudbaleri Grobničana izborili su šesnaestinu finala SuperSport Hrvatskog kupa nakon što su u utakmici pretkola pobijedili Papuk Orahovicu 29:1.

Poraženi tim utakmicu je igrao s veteranima, a pobjednički klub izrazio joj je poštovanje na društvenim mrežama nakon uvjerljive pobjede.

Do petog minuta utakmice stajao je na semaforu početni rezultat, a onda je krenula goleada. Dražen Pilčić otvorio ju je pogotkom na koji se nadovezao Patrik Srzentić, uslijedio je autogol, a onda novi pogodak Pilčića. Sve to dogodilo se do 15. minuta, a do poluvremena je bilo već 12:0.

U nastavku igre palo je još čak 18 golova, a Mario Kubaček bio je jedini strijelac poraženog tima. Postigao je u 60. za smanjenje rezultata na 1:19.

Najbolji strijelac utakmice bio je Dražen Pilčić s 10 golova. Patrik Srzentić i Filip Batarelo postigli su po tri, dok su dvostruki strijelci bili Džonatan Ante Maraš, Antonio Galešić, Marko Ravlija, Domagoj Prpić i Borna Kovačević. Golove su još postigli Andre Franković i Neriman Kočević, dok je autogol pripisan Martinu Gmazu.

Papuk, 98 godina star klub, utakmicu protiv tima iz Druge SuperSport NL odigrao je s veteranima. Trojica igrača u kadru bili su 38-godišnjaci, svi ostali stariji od 40 godina. Pobjeda Grobničana novi je rekord u utakmicama Kupa. Dosadašnji je držao Gaj Mače koji je svladao NK Liku 95 rezultatom 20:2.

