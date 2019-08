Pao rekord za defanzivca: Megvajer u Junajtedu za 87 miliona

​Engleski fudbalski reprezentativac Hari Megvajer postao je novi igrač Mančester Junajteda, saopštio je klub.

Megvajer je iz Lestera prešao na Old Traford u transferu vrijednom 87 miliona evra, što je rekordni iznos kojim je plaćen jedan odbrambeni igrač.

Megvajerov transfer u Mančester nadamšio je sumu od 81 milion evra za koliko je Holanđanin Virdžin Van Dajk u januaru 2018. godine prešao iz Sautemptona u Liverpul.

Bivši igrač Hala i Lestera, ugovor sa "crvenim đavolima" potpisao je na šest godina, sa opcijom produženja na još jednu sezonu.

"Presrećan sam što prelazim u ovaj veliki klub. Uživao sam u Lesteru i hteo bih da se zahvalim klubu, navijacima zbog podrške u prethodne dve sezone. Kada te Junajted zove, to je neverovatna prilika. Veoma sam uzbuđen zbog planova koje ima sa ovim timom. Jasno je da Ole Gunar Solskjer stvara tim koji treba da osvaja trofeje. Jedva čekam da se upoznam sa saigračima i da sezona počne", rekao je Megvajer na predstavljanju.

New player, same #MUFC DNA Our first interview with @HarryMaguire93 is not to be missed