Pari Sen Žermen našao zamjenu za Mbapea

Pari Sen Žermen već vaga alternativne opcije za odlazećeg kapitena, a prva opcija je francuski reprezentativac iz redova Barselone, Usman Dembele.

Pojedini francuski, ali i španski vodeći mediji su otkrili plan "Svetaca" koji polako ali sugurno ulaze u proces prodaje najvrjednijeg igrača.

Sada kada je jasno da Saudijski klubovi ne mogu privoljeti Mbapea, te da on isključivo želi da igra u Realu, stvari počinju da se dešavaju ubrzanim tokom.

Kilijanova majka, ujedno i njegov zastupnik, je kao vlasnik agencije uključena sto posto u dalji tok pregovora u vezi transfera svog sina - i saglasna je sa odštetom od 250 miliona koju su odredili Parižani za Mbapea.

To je cijena koja je, za sada, previsoka čak i za klub kakav je Real i sada slijedi onaj teži dio čitave priče - pregovori da se nađe kompromisno rješenje za sve strane.

Inače, podjelu Realove odštete između PSŽ-a i Mbapeovih već su dogovorile igračeva majka i njena advokatica Delfin Verhejden sa jedne te Kia Jorabčian sa druge strane.

PSŽ je čuvenog iranskog agenta angažovao kako bi riješio ovu zamršenu situaciju, prenijela je danas 'Marka'.

Ako se Mbapeova prodaja desi ovog ljeta, a svi su izgledi da će to biti realizovano u najskorije vrijeme, PSŽ će posegnuti za Usmanom Dembeleom.

Profil igrača kakav može biti odgovarajući da zamijeni Mbapea, istina to nijedan igrač ne može u toj mjeri da se odlazak kapitena Francuza ne osjeti, ali bi Dembele bio nešto najpribližnije tom kvalitetu.

Kako navodi madridski "As", Barselona bi u tom slučaju bila u velikom iskušenju s obzirom na to da nije planirala prodaju brzonogog fudbalera ovog ljeta, pa ni sljedećeg, međutim ako PSŽ donese ponudu od 100 miliona evra, koliko se pretpostavlja da će biti, teško da će Katalonci - koji muku muče sa finansijama - to mogli odbiti.

Važna stavka oko Dembelea je i ta što mu narednog ljeta ističe ugovor sa Kataloncima pa se i on nalazi na raskrsnici - prihvatiti transfer ili produžiti sa Barselonom na još dugi niz godina.

Vrelo transfer ljeto u evropskom fudbalu dobilo je novu dimenziju, prenosi b92.