Pariz dočekao svjetske šampione

Francuzi su svojim zlatnim momcima priredili maestralni doček u centru Pariza, tačnije na bulevaru Šams-Elize.

Navijači su se okupili, noseći zastave, dresova i simbole Francuske, navijaju i pjevaju svojim herojima, prenosi radiosarajevo.ba.

Francuski fudbaleri biće odlikovani Legijom časti, najvišim francuskim odlikovanjem, saopštilo je danas francusko predsjedništvo.



Odlikovanja će im biti uručena za nekoliko mjeseci.

Oni će biti odlikovani prema odluci francuskog predsjednika Emanuela Makrona, kao što su odlikovani i svjetski šampioni u fudbalu iz 1998. godine. Među njima je tada bio Didije Dešamp, kao kapetan francuskog tima, a danas je selektor pobjedničke ekipe u Rusiji.



Makron će sa suprugom Bržit danas popodne primiti igrače pobjedničkog tima u Jelisejskoj palati pošto budu prošli pariskom avenijom Šanzelize po povratku iz Moskve.

