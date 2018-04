Parovi polufinala Lige Evrope

Fudbaleri Arsenala i Atletiko Madrida, kao i Olimpik Marseja i Salcburga, igraće u polufinalu Lige Evrope, odlučeno je žrijebom u Nionu.

Očekuje nas spektakl na meču Arsenala i Atletiko Madrida, pošto je očigledno da su ova dva tima glavni kandidati da u Lionu podignu pehar.

Prvi put u istoriji Lige Evrope sastaće se ovi klubovi i nema sumnje da ćemo gledati odličan fudbal od strane izabranika Arsena Vengera i Čola Simeonea.

Prvi meč na programu je 26. aprila, dok se revanš igra sedam dana kasnije u Madridu.

U drugom polufinalu sastaće se Marsej i Salcburg. Dva tima koja su već igrala u grupnoj fazi. Austrijanci su u prvom meču slavili sa 1:0, dok je u Francuskoj bilo bez golova.

Finale Lige Evrope na programu je 16. maja u Lionu.

The official result of the 2017/18 UEFA Europa League semi-final draw!



Who are you backing to go all the way? #UELdraw pic.twitter.com/PwwONjqyWn