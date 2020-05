Partizan demantovao da su navijači maltretirali Miloševića

Potpredsjednik Partizana Vladimir Vuletić demantovao je pisanja tabloida da su navijači maltretirali trenera Savu Miloševića.

Nekoliko dana uoči nastavka sezone, pojedini mediji su prenijeli vijest da je prije mjesec dana jedan "poznatiji navijač Partizana" udario šamar Miloševiću u klupskom restoranu.

"Tabloidni modus operandi je prije tri dana našeg trenera Miloševića odselio u Birmingem, u Aston Vilu, da bi istovremeno doselio Vuka Rašovića iz Dubaija u Beogarad. Kada to zamešateljstvo nije moglo da prođe pred naredne utakmice kupa, koje su Partizanu jedino takmičenje gdje postoji kompeticija za razliku od ove 'šišmiš' lige koja se igra još četiri kola, onda je došlo do situacije u kojoj tabloidni mediji predstave situaciju u kojoj je naš trener prebijen u punom restoranu u vrijeme korone i zabrane kretanja i to u istom restoranu koji ne radi od 2014. godine", rekao je Vuletić za TV Prva.

U međuvremenu su se oglasili i navijači Partizana.

"Još jedna izmišljena priča o nekakvom šamaranju našeg trenera Save Miloševića. Na tom sastanku koji oni pominju, prisustvovali su i igrači i trener što se može vidjeti na slikama. Tako da, lažne priče ne želimo više da komentarišemo, ovo je dovoljno. Postavlja se pitanje po čijem nalogu i u čijem interesu puštaju ovakve informacije", navodi se u saopštenju "Južne tribine".

