Partizan do preokreta u trećem minutu nadoknade

Fudbaleri Partizana u petom kolu plej ofa Superlige Srbije savladali su Napredak iz Kruševca sa 2:1 nakon velike drame odlučujućim golom u 3. minutu nadoknade.

Utakmica je počela pred polu praznim tribinama stadiona Partizana. Crno bijeli su imali neke šanse i polu šanse, ali ništa od toga nisu uspijevali da iskoriste.

Kako to u fudbalu obično biva, kada vi ne iskoristite šanse, iskoristiće ih vaš protivnik. Napredak je nakon prve ozbiljnije prilike ustvari i došao do vođstva, a strijelac je bio Ilić u 20. minutu utakmice.

Pokušavali su izabranici Save Miloševića svim silama da izjednače, nizale su se opasne šanse, neke su bile veoma dobre, ali su "nišanske sprave" ostale nepodešene i ništa od toga nije moglo da ugrozi golmana Petrovića.

Napredak je imao još jednu kolosalnu šansu, kada je Ivanović krajem prvog poluvremena pogodio stativu iz neposredne blizine i na sreću svih navijača navijača Partizana, Napredak je iz cijele situacije dobio samo korner.

Odmah na startu drugog poluvremena je Partizan stvorio nekoliko izglednih prilika za izjednačenje, a najbolja je sigurno došla u 54. minutu kada je nakon igranja rukom Partizan imao slobodan udarac u opasnoj zoni.

Slboodan udarac je izveo Zoran Tošić, ali je nakon određenih poteškoća Petrović uspio da odbrani njegov šut i sačuva prednost svom timu.

Nije to dugo potrajalo, pošto su crno-bijeli poslije svega osam minuta stigli do izjednačenja. Zdjelar je nakon velike požrtvovanosti uspio da dođe do lopte i da je ubaci u kazneni prostor Napretka, čiji su igrači uspjeli da se odbrane da bi lopta potom došla do Uroševića, koji je proslijedio Saši Iliću, a kapiten Partizana je uposlio Danila Pantića koji je iz neposredne blizine donio Partizanu izjednačenje.

Napredak je bio u potpunosti inferiorniji rival tokom drugih 45 minuta, nisu imali nijednu pravu priliku za postizanje pogotka, jedini put kada su makar malo zaprijetili je bilo odmah nakon gola koji je postigao Danilo Pantić, ali su se brzo poslije toga vratili ka odbrani svog gola.

Partizan je pritiskao, napadao, imao šanse, ali jedino što nije imao je strijelac tog tako potrebnog drugog gola, koji bi donio preokret i koliko toliko usrećio navijače Partizana.

Domaći tim je pred sam kraj susreta imao korner, koji je izveo igrač sa brojem 77, Zakarić.

Nije to bio loš centaršut, lopta se potom odbila do Valijentea koji je ubacio u peterac gdje je Šćekić glavom šutirao, prvo se činilo da je Petrović loptu sklonio sa gol linije, ali je sudija Bojan Nikolić procijenio da je lopta prešla gol liniju i da je to pogodak za crno-bijele i da su došli do preokreta.

Ovo je bila jako važna pobjeda za Partizan, bili su definitivno bolji rival tokom čitavog susreta, pritiskali su Napredak kada god su to mogli, konstantno su napadali, ali lopta jednostavno nije htjela u gol. Nakon ove pobede, crno-bijeli su ostali u trci za treće mjesto na tabeli Superlige sa ekipom Čukaričkog.

(b92)